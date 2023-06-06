Mac全線換上蘋果晶片 Mac Studio、Mac Pro效能大幅升級

除了超吸睛的Apple Vision Pro、許多人已經準備要下單的15吋MacBook Air之外，專為專業使用者設計的Mac Studio與Mac Pro在這次WWDC中也推出全新升級機種，這也讓Mac全面採用自家蘋果晶片的計畫至此圓滿達成。Mac Studio售價64,999元起，教育優惠價58,500元起；Mac Pro 提供塔式與機架式。Mac Pro（塔式）售價229,900元起，教育優惠價216,800元起。Mac Pro（機架式）售價244,900元起，教育優惠價228,600元起。兩者都將於日後在台灣開放訂購。

造型精巧、連接功能完整的Mac Studio，讓專業人士能夠打造夢想中的工作室。這次升級M2 Max和M2 Ultra之後，新款Mac Studio與上一代相比效能大幅提升，搭載M2 Max的Mac Studio比前一代Mac Studio速度提升最快可達50%，比最強大的Intel 27吋iMac最快可達4倍。它具備12核心CPU，高達38核心GPU，以及高達96GB的統一記憶體和每秒400GB的記憶體頻寬。M2 Ultra的效能和功能是M2 Max的2倍，是蘋果歷來最大、功能最強的系統單晶片（SoC）。搭載M2 Ultra的Mac Studio比搭載M1 Ultra的前一代Mac Studio最快可達3倍，比最強大的Intel 27吋iMac 最快可達6倍。它具備24核心CPU、最高76核心GPU和高達192GB的記憶體以及每秒800GB的統一記憶體頻寬，提供工作站等級的效能。不管是動態圖像設計師算圖、還是開發者設計App，3D藝術假、校色師等專業人士都能感受到工作效率大幅提升至新高度。

Mac Studio的連接功能也更強大，搭載M2 Ultra的Mac Studio可支援多達6台Pro Display XDR，驅動超過1億像素，為專業工作流程提供大量螢幕空間。背面提供4個Thunderbolt 4連接埠、1個10Gb乙太網路連接埠、1個加強型HDMI連接埠，以及2個USB-A連接埠；正面則配備2個USB-C連接埠和1個SD卡插槽，更方便匯入照片和影片。

而全新Mac Pro則是升級搭載M2 Ultra，等於拼上全系列最後一片蘋果晶片地圖。配備7個PCle擴充插槽，擁有蘋果最強大的24核心CPU、最高達76核心的GPU，而且標配記憶體和SSD固態硬碟儲存空間即為2倍。新款Mac Pro還可配置高達192GB的記憶體，以及每秒800GB的統一記憶體頻寬。現在每台Mac Pro都有高達7張內建的Afterburner加速卡驅動效能，最高能播放22道8K ProRes影片。