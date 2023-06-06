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Mac全線換上蘋果晶片 Mac Studio、Mac Pro效能大幅升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Mac Pro的連接功能也大升級，提供8個內建的Thunderbolt 4連接埠，數量是先前的2倍。記者黃筱晴／攝影
Mac Pro的連接功能也大升級，提供8個內建的Thunderbolt 4連接埠，數量是先前的2倍。記者黃筱晴／攝影

除了超吸睛的Apple Vision Pro、許多人已經準備要下單的15吋MacBook Air之外，專為專業使用者設計的Mac Studio與Mac Pro在這次WWDC中也推出全新升級機種，這也讓Mac全面採用自家蘋果晶片的計畫至此圓滿達成。Mac Studio售價64,999元起，教育優惠價58,500元起；Mac Pro 提供塔式與機架式。Mac Pro（塔式）售價229,900元起，教育優惠價216,800元起。Mac Pro（機架式）售價244,900元起，教育優惠價228,600元起。兩者都將於日後在台灣開放訂購。

造型精巧、連接功能完整的Mac Studio，讓專業人士能夠打造夢想中的工作室。這次升級M2 Max和M2 Ultra之後，新款Mac Studio與上一代相比效能大幅提升，搭載M2 Max的Mac Studio比前一代Mac Studio速度提升最快可達50%，比最強大的Intel 27吋iMac最快可達4倍。它具備12核心CPU，高達38核心GPU，以及高達96GB的統一記憶體和每秒400GB的記憶體頻寬。M2 Ultra的效能和功能是M2 Max的2倍，是蘋果歷來最大、功能最強的系統單晶片（SoC）。搭載M2 Ultra的Mac Studio比搭載M1 Ultra的前一代Mac Studio最快可達3倍，比最強大的Intel 27吋iMac 最快可達6倍。它具備24核心CPU、最高76核心GPU和高達192GB的記憶體以及每秒800GB的統一記憶體頻寬，提供工作站等級的效能。不管是動態圖像設計師算圖、還是開發者設計App，3D藝術假、校色師等專業人士都能感受到工作效率大幅提升至新高度。

Mac Studio的連接功能也更強大，搭載M2 Ultra的Mac Studio可支援多達6台Pro Display XDR，驅動超過1億像素，為專業工作流程提供大量螢幕空間。背面提供4個Thunderbolt 4連接埠、1個10Gb乙太網路連接埠、1個加強型HDMI連接埠，以及2個USB-A連接埠；正面則配備2個USB-C連接埠和1個SD卡插槽，更方便匯入照片和影片。

而全新Mac Pro則是升級搭載M2 Ultra，等於拼上全系列最後一片蘋果晶片地圖。配備7個PCle擴充插槽，擁有蘋果最強大的24核心CPU、最高達76核心的GPU，而且標配記憶體和SSD固態硬碟儲存空間即為2倍。新款Mac Pro還可配置高達192GB的記憶體，以及每秒800GB的統一記憶體頻寬。現在每台Mac Pro都有高達7張內建的Afterburner加速卡驅動效能，最高能播放22道8K ProRes影片。

Mac Pro的連接功能也更狂，提供8個內建的Thunderbolt 4連接埠，數量是先前的2倍，支援多達6台Pro Display XDR，提供Wi-Fi 6E和藍牙5.3。配備3個USB-A連接埠、2個支援高達8K解析度和高達240Hz影格率的HDMI 連接埠、2個10Gb乙太網路連接埠，以及1個支援高阻抗耳機的耳機插孔。

M2 Ultra的效能和功能是M2 Max的2倍，是蘋果歷來最大、功能最強的系統單晶片。記者黃筱晴／攝影
M2 Ultra的效能和功能是M2 Max的2倍，是蘋果歷來最大、功能最強的系統單晶片。記者黃筱晴／攝影
專為專業人士設計的全新Mac Studio搭載強大的M2 Max和全新M2 Ultra，效能非凡。記者黃筱晴／攝影
專為專業人士設計的全新Mac Studio搭載強大的M2 Max和全新M2 Ultra，效能非凡。記者黃筱晴／攝影
搭載M2 Ultra的Mac Studio支援最多6台Pro Display XDR，驅動超過1億像素。記者黃筱晴／攝影
搭載M2 Ultra的Mac Studio支援最多6台Pro Display XDR，驅動超過1億像素。記者黃筱晴／攝影
全新Mac Pro配備7個PCle擴充插槽，其中6個開放式擴充插槽支援第4代，比以往快2倍。記者黃筱晴／攝影
全新Mac Pro配備7個PCle擴充插槽，其中6個開放式擴充插槽支援第4代，比以往快2倍。記者黃筱晴／攝影

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