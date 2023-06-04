找到了！許光漢最愛鞋履品牌台灣也買得到 穿同款情侶鞋不是夢

人氣男星許光漢頻藉著「我和鬼變成家人的那件事」電影，在亞洲掀起追星熱潮，無論是在香港上映時的宣傳，或是受邀到韓國擔任頒獎嘉賓，都有大批粉絲到場支持。然而，細數許光漢的穿搭造型，身為一線精品代言人的他，在私下的搭配或是公開出席活動，都選穿PEDRO鞋款現身，近期就一共穿了三次之多，說是最愛品牌一點都不為過。

因為電影「我和鬼變成家人的那件事」上映後大獲成功，讓許光漢人氣再度直昇，所到之處，都有影迷跟媒體的追逐，穿搭造型自然也成為討論話題。有趣的是，身為精品代言人的他，並非都只選擇同一品牌的服飾配件現身，像是先前到香港宣傳電影時，許光漢就被直擊於機場穿了PEDRO Hybrix白色款運動鞋。不僅如此，在韓國與粉絲見面會時，許光漢則換上同品牌的Hybrix皮革德比鞋；甚至在韓媒專訪時，仍舊選穿Hybrix皮革樂福鞋來搭配。一共穿了三次同一品牌，讓PEDRO成為許光漢於公於私時，最佳造型幫手；而且作為女性粉絲的人，還能跟他穿上同款Hybrix運動鞋，在台灣也能入手。無獨有偶，樂團「魚丁糸」主唱青峰在日前的一日限定戶外演唱時，也選擇了PEDRO的Mono Stride板鞋作為造型的一部分，說明了品牌鞋履的百搭特色。

樂團「魚丁糸」主唱青峰在日前的戶外演唱時，選擇了PEDRO的Mono Stride板鞋作為造型的一部分。記者王聰賢／攝影

與CHARLES & KEITH為姊妹品牌的PEDRO在去年正式登台，提供男、女款的系列鞋履與袋包選擇，以不過時且精緻風格受到消費者喜愛。而這季PEDRO以都市漫遊為主題，透過香港鮮明復古的色調以及充滿生命力的街景為靈感，推出一系列造型經典、色澤鮮明的鞋包。其中男士系列中的低筒運動鞋透過奶油黃及灰褐色為主色，無論甚麼造型都能輕易融入；基本款的尼龍綁帶涼鞋，則在鞋側加上精細的波浪紋路，讓鞋款更為新穎有趣。

CROCS打造期間限定快閃店，還找來炙手可熱的男團Ozone擔任活動嘉賓。圖／CROCS提供

另外，以休閒涼鞋著稱的CROCS則自即日起到6月11日為止，於忠孝Sogo百貨前，打造限定快閃店，還找來炙手可熱的男團Ozone擔任活動嘉賓，讓粉絲或消費者都能關注到全新鞋款。像是有著3D刻紋外形的ECHO系列，搭配升級CROSLITE™材質，替鞋款帶來輕盈感；而且採用全新LITERIDE™雙密度鞋墊，更提供舒適穩定支撐，讓人長時間穿著都自在，逛街郊遊都感到輕鬆腳感。

CROCS自即日起到6月11日為止，於忠孝Sogo百貨前，打造限定快閃店。圖／CROCS提供

PEDRO夏季系列尼龍綁帶涼鞋，2,690元。圖／PEDRO提供

CROCS ECHO系列波波克駱格鞋款，2,780元。圖／CROCS提供