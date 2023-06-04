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蔡阿嘎5雷店 達人評這家：真的不好吃！網駁親子丼超推

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蔡阿嘎發表「日本5家難吃地雷店」影片，引起網友砲轟。圖／擷取自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん粉絲頁
蔡阿嘎發表「日本5家難吃地雷店」影片，引起網友砲轟。圖／擷取自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん粉絲頁

國內知名百萬YouTuber蔡阿嘎日前發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，一上架便引發網友負評如潮，雖影片已緊急下架，蔡阿嘎也出面道歉，但後續效應仍在延燒，連日本旅遊達人林氏璧都說話了。林氏璧在他所經營的粉專「日本自助旅遊中毒者」當中以「關於地雷餐廳這件事」為主題發文，表示自己也曾經寫過一篇東京的雷餐廳整理，「就像這波被點名的『なか卯』，我當年也有把它寫進去。」林氏璧指出，「我這輩子就只有在十多年前吃過一次在日本橋附近的分店，我和小狸真的覺得很不好吃。」

但林氏璧表示，「但味覺是非常主觀的，取決於許多因素。就像林氏璧只有小狸覺得是玉，別人都當成石頭。別人的地雷，也許是你的私藏名店；別人推薦的必訪名店，也許是你的地雷。」他呼籲大家放寬心，「餐廳本身是否品質有變， 點的是哪一道菜，你當天的旅伴還有心情，當然都可能影響你的味覺啦。所以如果你的愛店被批評也請放寬心！別人的雷不一定是你的雷，你的必不是我的必，大家參考一下就好。」

林氏璧的貼文，立即引發網友熱烈回應，「4月去有吃過，因為帶小朋友，當時時地最適合，真的普通，再來一次不考慮…（日本橋店）」、「第一次滿懷期待去點了六種口味,每種口味跟我朋友都覺得普通」、「真心來說幾百円的食物，真心不難吃，如果要說很好吃，又不是，但能吃飽就是了」。

也有網友反駁，「銀座的なか卯好吃誒，重點是價格便宜」、「我覺得很好吃耶」、「喜歡這家」、「今年去廣島吃，是好吃的，主要是上菜速度快、便宜」、「なか卯是我以前住日本時的噪咖！！加班太晚回去，路上看到它就想進去吃一個親子丼，吃到熱熱的飯很開心」。

林氏璧以「關於地雷餐廳這件事」為題發文，表示自己也曾評論過「なか卯」。圖／摘自日本自助旅遊中毒者FB。
林氏璧以「關於地雷餐廳這件事」為題發文，表示自己也曾評論過「なか卯」。圖／摘自日本自助旅遊中毒者FB。

日本 蔡阿嘎 餐廳

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