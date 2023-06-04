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首見用日本泡盛酒桶過桶！格蘭菲迪29年夜櫻限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪奢華系列品酩餐會，每晚僅限10席。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪奢華系列品酩餐會，每晚僅限10席。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

有「威士忌領路者」封號的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），宣布旗下奢華系列推出最高年份「格蘭菲迪29年夜櫻（Grand Yozakura）單一麥芽威士忌」，以日本夜櫻命名，遴選過去蘇格蘭威士忌從未使用過的泡盛酒桶（Awamori Casks）進行熟成，以史無前例的製法，在蘇格蘭威士忌之上增添日式風情。

「夜櫻（Yozakura）」意指在夜幕的掩映下，欣賞櫻花的魅力，是日本傳統的文化活動。櫻花本身花期短、稍縱即逝的特性，成為藝術家們的創作靈感，爭相將櫻花盛放的美好剎那，轉化成永恆回憶。

格蘭菲迪首席調酒師 Brian Kinsman 表示：「格蘭菲迪從未停止嘗試新的實驗，當得知有機會獲得稀有的泡盛酒桶時，我們看到了突破、創新的機會，若成功，這將是第一支在日本泡盛酒桶中完成的蘇格蘭單一麥芽威士忌。」

泡盛酒桶十分少見且產量稀少，卻擁有與威士忌相似特性，能產生豐富的風味層次，「格蘭菲迪29年夜櫻」先在美國和歐洲橡木桶中進行29年熟成，使酒液變得滑順而濃郁；再移至稀有的泡盛酒桶中進行6個月的熟陳，在東、西方橡木桶相得益彰的相互作用下，不僅提升了尾韻，更帶出獨有的清新草本風味。

夜櫻之美更體現於「格蘭菲迪29年夜櫻」特別設計的包裝盒上，絕美的靛藍色外盒刻印上櫻花的身影與印有夜櫻的漢字印章。360度旋轉的盒子內壁，也邀請到日本插畫家 June 以插畫生動地繪製一幅東西文化交匯的景觀畫，創造置身日本風景的視覺享受。

格蘭菲迪將於6月17日至6月30日進駐台北晶華酒店1樓中庭開設「格蘭菲迪奢華系列快閃店」，現場不僅有機會品飲格蘭菲迪奢華系列旗下5支酒款，店內的精緻佳餚更是由台北晶華酒店的五星主廚團隊量身設計。此外，「格蘭菲迪奢華系列品酩餐會」每晚開放10席珍稀席次，機會難得；晚餐時段外，店內全天設有無需預約的奢華系列單杯品酩套組，讓消費者有機會親身感受格蘭菲迪奢華系列的獨特魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪29年夜櫻酒精濃度45.1%，建議售價58,000元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪29年夜櫻酒精濃度45.1%，建議售價58,000元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌是首支以日本「泡盛酒桶」過桶的蘇格蘭威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌是首支以日本「泡盛酒桶」過桶的蘇格蘭威士忌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 蘇格蘭 櫻花

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