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開幕才半年...人氣廣島燒「赤鐵八德店」缺工停業1個月

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
赤鐵廣島燒（八德店）因缺工而暫停營業1個月。記者陳睿中／攝影
赤鐵廣島燒（八德店）因缺工而暫停營業1個月。記者陳睿中／攝影

全台灣餐飲業近期面臨嚴重的「缺工」問題，連帶影響營運情況。才於2022年11月開幕的人氣廣島燒「赤鐵（八德店）」，近日發布公告，表示「因人手不足，暫停營業1個月」，顯示出餐飲業面對的缺工難題。

「赤鐵廣島燒」為鐵匠居酒屋旗下的品牌，標榜以日本進口的廣島燒醬，提供正統的廣島燒料理，包括有原味廣島燒、月見廣島燒、明太子廣島燒等多種口味可供選擇。2020年10月，赤鐵於台北赤峰街開設首間門市，後又再開設民權、八德分店，各店都常可見到大批排隊用餐的民眾，頗具人氣。

在今年3月31日時，赤鐵赤峰店甫因為店址不能設立餐廳，因此結束2年多的營運時光。而自6月1日起，「赤鐵（八德店）」又因為「因人手不足，暫停營業1個月」，預計自7月1日起恢復正常。對於喜愛赤鐵的民眾，恐怕得再等等了。除了赤鐵之外，「一蘭拉麵」日前也因缺工因素，取消24小時營業至，改將平日「5:00～10:00」設為店舖公休時段。

赤鐵廣島燒（八德店）因缺工而暫停營業1個月。記者陳睿中／攝影
赤鐵廣島燒（八德店）因缺工而暫停營業1個月。記者陳睿中／攝影

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