蔡阿嘎新片酸「日本5家難吃連鎖店」挨轟！旅台日本作家：沒遇過覺得なか卯不好吃的人

YouTuber蔡阿嘎近日發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，影片一出就引發網友砲轟，讓蔡阿嘎緊急下架影片並公開道歉。對於該支影片的內容，粉絲團「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」（以下簡稱：日本人的歐吉桑）就表示，「好吃或者難吃是他個人的主觀, 所以我尊重他的看法. 影片內容也沒有什麼意見」，不過他也表示「我沒有遇過 覺得なか卯不好吃的人 他們的「親子丼（雞肉蛋蓋飯）」超好吃!!!!!!!」

蔡阿嘎在影片中，評價包括吉野家、名代富士蕎麦、Dennys、肯德基、なか卯等數間連鎖餐廳，卻慘遭網友砲轟下架。「日本人的歐吉桑」就於6月3日發文指出，表示「好吃或者難吃是他個人的主觀，所以我尊重他的看法。影片內容也沒有什麼意見....」，同時文中也表示「因為的確有些店家是對台灣旅客來說 難吃地雷店。但是，對台灣人來說難吃地雷店，不一定是日本人來說的地雷店。」內容也提及「因為如果只是難吃的店的話，在競爭超激烈的日本餐廳業界，這5家餐廳怎麼可能好幾十年活下來」

同時，「日本人的歐吉桑」也解釋並分享每個品牌的特色。對於「吉野家」，他認為「他們的米不好吃可能是事實的，但是我們日本人沒有那麼重視吉野家的米。因為牛丼的主角是牛肉。只要牛肉很好吃，大部分的日本客人會滿意」。其他如「名代富士蕎麦」、「Dennys」等餐廳，他也做出不同的評論。

至於「なか卯」，他則表示「我沒有遇過覺得なか卯不好吃的人。他們的「親子丼（雞肉蛋蓋飯）」超好吃!!!!!!!」，他還形容「非常軟軟的蛋，有點甜的雞肉，加了唐辛子胡椒粉之後，碗裡面會出現『辣』跟『甜』混在一起的宇宙。110台幣左右吃得起的奇蹟的作品。なか卯的親子丼簡直像飲料一樣，吃了一口就一瞬間馬上吃完（因為太好吃,哈哈）」。文章還表示「なか卯根本不是地雷店。有興趣的人，日本旅遊時候請品嚐一下!!」

「日本人的歐吉桑」的文章，也引起網友熱烈留言討論。有網友表示「なか卯超好吃 我去京都都會找天宵夜去吃的」、「這是我目前看過最中肯的評論」、「只要能讓半獸人坐下來乖乖吃飯就是好吃！」、「吃過一次名代富士 我覺得味道其實還可以 而且真的吃得很飽」

【日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん 全文】

友人介紹給我 台灣YT介紹 日本難吃地雷店的新聞.

https://udn.com/news/story/7193/7209978

好吃或者難吃是他個人的主觀, 所以我尊重他的看法. 影片內容也沒有什麼意見....

因為的確有些店家是對台灣旅客來說 難吃地雷店.

但是 對台灣人來說難吃地雷店 不一定是 日本人來說的地雷店.

因為如果只是難吃的店的話, 在競爭超激烈的日本餐廳業界 這5家餐廳怎麼可能好幾十年活下來.

應該很多日本人尊重那位YT的看法(我猜看了影片也不會生氣吧), 但是可能覺得他有誤會。

所以我要來跟大家 解釋&分享一下

①吉野家

吉野家的米比較乾燥的, 有些人覺得米的水分不夠多.

所以他們的米不好吃可能是事實的.

但是我們日本人沒有那麼重視吉野家的米

因為牛丼的主角是牛肉.

只要牛肉很好吃, 大部分的日本客人會滿意 (或者價格這麼便宜的牛丼,本來日本人沒有期待米的品質)

而且我們把生蛋放牛肉上面, 或者請店員弄「つゆだく(多一點牛肉醬 )」

所以米飯的品質沒有那麼在意.

重點是, 那麼便宜的牛丼, 吉野家採用 成本更貴,品質更好的米, 有點難吧

我們日本人還是佩服 吉野家的「企業努力 」

②名代富士蕎麦

東京旅遊時候到處都出現的連鎖麵店,

他們開了差不多130家店

我只好認同他的意見, 的確他們沒有好吃..

但是不好吃不一定沒有魅力.

有些人可能不能理解這邏輯.....

我回來日本時候, 還是要去吃富士蕎麦的麵.

每次覺得沒有很好吃, 但是吃完之後讓我非常滿意.....

這莫名其妙的心情真的難解釋.

名代富士蕎麦的魅力就是「低調&安心感」

他們的料理都沒有非常豪華, 比較單純, 沒有自高自大.

有些日本餐廳非常豪華, 非常自高自大, 看了他們的菜單不知不覺很累.

所以沒有時間的上班族, 胃不舒服的人, 沒有很餓但是想吃一點點的人, 凌晨回家前吃飯的人,

對這些人來說 名代富士蕎麦是非常珍貴的店.

家裡一直穿西服應該很累, 房間穿的衣服還是 睡衣最適合.

名代富士蕎麦才是睡衣.

但是我個人覺得外國旅客不需要特別拜訪.

的確可能不適合外國旅客.

日本旅遊時候的貴重的三餐機會可以去別的餐廳用餐.

如果還是想朝聖的話, 我要來推薦 烏龍麵&豬排丼 套餐.

提供這麼便宜的價格, 到處都有營業的店, 凌晨,早上都有營業的方便性, 在城市過生活的日本人來說他們還是可靠的店

③Dennys

他們是美食的家庭餐廳 (ファミレス)

日本家庭餐廳的競爭非常激烈的.

這業界有很多對手, GUSTO, joyful, SAIZERIYA 等等

Dennys他們的魅力是非常豐富種類的菜單.

如果您是帶小孩來日本的話, 在Dennys用餐也是不錯的選擇.

料理豐富, 大聲聊天沒有問題, 輕鬆的椅子.

用餐後可以聊天很久,

日本走路時候很累的話, 可以利用他們 一邊休息一邊吃飯

④肯德基

我不會吃油膩的東西...

所以跳過😂

⑤なか卯

我沒有遇過 覺得なか卯不好吃的人.

他們的「親子丼（雞肉蛋蓋飯）」超好吃!!!!!!!

非常軟軟的蛋, 有點甜的雞肉, 加了唐辛子胡椒粉之後, 碗裡面會出現「辣」跟「甜」混在一起的宇宙. 110台幣左右吃得起的奇蹟的作品.

なか卯的親子丼簡直像飲料一樣, 吃了一口就一瞬間馬上吃完 (因為太好吃,哈哈)

なか卯根本不是地雷店.

有興趣的人, 日本旅遊時候請品嚐一下!!

以上.