限時8天！全家推出「1超讚取件優惠」 網嗨喊：改全家取貨了

各大超商時常祭出優惠活動，有些是特定商品打折，也有部分是取貨贈送優惠券。一名網友發現全家推出「9元加購霜淇淋」的取件活動，消息曝光後也掀起討論，有網友興奮直呼「我改全家取貨了」。除了全家推出取件優惠，7-Eleven交貨便也推出「寄件（限常溫）送可生物降解寄件袋」，還有OK mart的週週抽活動。

昨（2）日一名網友在PTT上以「全家6月取件優惠 9元加購霜淇淋」為題發文，原PO分享自己在全家官網看到的最新情報，只要在活動期間取貨，就可以用9元加購霜淇淋，「9元是蠻便宜的，接下來新口味好像會是彈珠汽水？我有興趣說，不知道那時候出了沒」。

從全家官網可以看見，活動時間為6月7日至10日，以及6月19日至22日，總共8天，只要在全家取件，1件包裹就贈送1張霜淇淋9元加購優惠券，單筆交易最多贈送5張，發送數量以各門市為主，數量有限，送完為止。6月7日至10日送的小白單限量150萬組，使用期限至6月17日，6月19日至22日送的小白單也是限量150萬組，使用期限至6月29日，優惠小白單須於兌換期間內兌換使用，逾期作廢。 全家推出「9元加購霜淇淋」的取件活動。圖擷自全家官網

消息曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可惡，我的貨在7-Eleven」、「那我下禮拜再取件」、「感謝分享」、「剛好可以有一件包裹壓線取」、「我改全家取貨了」、「謝謝分享」、「我也改全家取貨好了」。

此外，7-Eleven交貨便也推出「寄件（限常溫）送可生物降解寄件袋」的活動，活動時間為5月31日至6月13日，兌換時間為5月31日至6月27日，在活動期間完成交貨便結帳（不含冷凍交貨便），就能獲得可生物降解寄件袋抵用券（隨結帳單據印出），每筆交易最多提供5組寄件專用袋兌換序號，抵用券限量60萬份，送完為止。 7-Eleven交貨便推出「寄件（限常溫）送可生物降解寄件袋」的活動。圖擷自7-Eleven交貨便官網