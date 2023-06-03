限時8天！全家推出「1超讚取件優惠」 網嗨喊：改全家取貨了
各大超商時常祭出優惠活動，有些是特定商品打折，也有部分是取貨贈送優惠券。一名網友發現全家推出「9元加購霜淇淋」的取件活動，消息曝光後也掀起討論，有網友興奮直呼「我改全家取貨了」。除了全家推出取件優惠，7-Eleven交貨便也推出「寄件（限常溫）送可生物降解寄件袋」，還有OK mart的週週抽活動。
昨（2）日一名網友在PTT上以「全家6月取件優惠 9元加購霜淇淋」為題發文，原PO分享自己在全家官網看到的最新情報，只要在活動期間取貨，就可以用9元加購霜淇淋，「9元是蠻便宜的，接下來新口味好像會是彈珠汽水？我有興趣說，不知道那時候出了沒」。
從全家官網可以看見，活動時間為6月7日至10日，以及6月19日至22日，總共8天，只要在全家取件，1件包裹就贈送1張霜淇淋9元加購優惠券，單筆交易最多贈送5張，發送數量以各門市為主，數量有限，送完為止。6月7日至10日送的小白單限量150萬組，使用期限至6月17日，6月19日至22日送的小白單也是限量150萬組，使用期限至6月29日，優惠小白單須於兌換期間內兌換使用，逾期作廢。
消息曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可惡，我的貨在7-Eleven」、「那我下禮拜再取件」、「感謝分享」、「剛好可以有一件包裹壓線取」、「我改全家取貨了」、「謝謝分享」、「我也改全家取貨好了」。
此外，7-Eleven交貨便也推出「寄件（限常溫）送可生物降解寄件袋」的活動，活動時間為5月31日至6月13日，兌換時間為5月31日至6月27日，在活動期間完成交貨便結帳（不含冷凍交貨便），就能獲得可生物降解寄件袋抵用券（隨結帳單據印出），每筆交易最多提供5組寄件專用袋兌換序號，抵用券限量60萬份，送完為止。
最後，OK mart也推出取貨優惠，活動時間為6月1日至6月28日，為期28天，「憑OK超商蝦皮寄取件服務收據，蝦皮寄取、SPX寄取至OK官網登錄OK APP會員註冊手機號碼/訂單編號/門市/繳費日期及代收項目，蝦皮跨取件981、蝦皮跨驗收982至OK官網登錄OK APP會員註冊手機號碼/第二段條碼/門市/繳費日期及代收項目」，即可參加週週抽活動，每週抽出5名幸運兒獲得OK商品卡500元，4週總共會抽出20名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言