逛街打卡免費喝氣泡飲？經典動漫角色同場加映萌站台

隨著夏日氣候逐漸增溫，不少人假日常往咖啡館、百貨公司裡避暑去。現在就有一全新選擇：逛街、打卡，還能兌換免費氣泡飲，這麼好康，竟然還有超可愛動漫角色賣萌站台？

原來這是遠東百貨MegaCity大遠百二樓的ORIS名表專賣店上所推出，即日起凡前往位於遠東百貨MegaCity大遠百二樓的ORIS空間，欣賞手表、按讚並追蹤「板橋大遠百ORIS FB」，完成拍照打卡程序，就能免費享用氣泡飲一杯、唯僅限內用、不供外帶。

於此同時，由於ORIS今年在瑞士「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展期間推出的科米蛙（Kermit the Frog）聯名表款，店上陳列因而再有出現在《芝麻街》和《大青蛙劇場》中的科米蛙萌萌站台，讓人忍不住手機快門連發。

該只聯名表使用Calibre 400自動機芯，具120小時動力儲存與100米的防水性能。39毫米的鈦金屬表殼中，除了時間顯示、六點鐘方向則有著日期視窗，其中每個月的1號則被ORIS定位為「Kermit之日」（Kermit Day），因此每月1號的日期視窗將出現科米蛙的可愛大頭貼，提醒人們放輕鬆、笑一笑。