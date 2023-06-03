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逛街打卡免費喝氣泡飲？經典動漫角色同場加映萌站台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
隨時張開笑顏的科米蛙，是「芝麻街」的經典討喜角色。圖／ORIS提供
隨時張開笑顏的科米蛙，是「芝麻街」的經典討喜角色。圖／ORIS提供

隨著夏日氣候逐漸增溫，不少人假日常往咖啡館、百貨公司裡避暑去。現在就有一全新選擇：逛街、打卡，還能兌換免費氣泡飲，這麼好康，竟然還有超可愛動漫角色賣萌站台？

原來這是遠東百貨MegaCity大遠百二樓的ORIS名表專賣店上所推出，即日起凡前往位於遠東百貨MegaCity大遠百二樓的ORIS空間，欣賞手表、按讚並追蹤「板橋大遠百ORIS FB」，完成拍照打卡程序，就能免費享用氣泡飲一杯、唯僅限內用、不供外帶。

於此同時，由於ORIS今年在瑞士「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展期間推出的科米蛙（Kermit the Frog）聯名表款，店上陳列因而再有出現在《芝麻街》和《大青蛙劇場》中的科米蛙萌萌站台，讓人忍不住手機快門連發。

該只聯名表使用Calibre 400自動機芯，具120小時動力儲存與100米的防水性能。39毫米的鈦金屬表殼中，除了時間顯示、六點鐘方向則有著日期視窗，其中每個月的1號則被ORIS定位為「Kermit之日」（Kermit Day），因此每月1號的日期視窗將出現科米蛙的可愛大頭貼，提醒人們放輕鬆、笑一笑。

這個夏天假使途經板橋，不如來去找科米蛙合照，拍照打卡兌換免費氣泡飲嘍！

ORIS今年與Disney合作，將經典卡通人物「科米蛙」融入設計，討喜可愛。圖／Disney提供
ORIS今年與Disney合作，將經典卡通人物「科米蛙」融入設計，討喜可愛。圖／Disney提供
ORIS ProPilot X Kermit Edition腕表具備透明藍寶石水晶底蓋，可看到Calibre 400自動上鍊機芯的打磨修飾與細節。圖／ORIS提供
ORIS ProPilot X Kermit Edition腕表具備透明藍寶石水晶底蓋，可看到Calibre 400自動上鍊機芯的打磨修飾與細節。圖／ORIS提供
欣賞手表、按讚同時追蹤「板橋大遠百ORIS FB」，再完成拍照打卡程序，就能免費享用氣泡飲一杯。圖／ORIS提供
欣賞手表、按讚同時追蹤「板橋大遠百ORIS FB」，再完成拍照打卡程序，就能免費享用氣泡飲一杯。圖／ORIS提供
即日起，ORIS的遠東百貨MegaCity大遠百二樓專賣店上，推出社群互動的內用免費氣泡飲兌換服務，並有超可愛的動漫人物科米蛙賣萌站台。圖／ORIS提供
即日起，ORIS的遠東百貨MegaCity大遠百二樓專賣店上，推出社群互動的內用免費氣泡飲兌換服務，並有超可愛的動漫人物科米蛙賣萌站台。圖／ORIS提供

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