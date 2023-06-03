高彩輕快 Blancpain Ladybird捎來手上的雀躍香頌

手上的手表，對男士而言常是品味與自我認同的映射，但對女士而言，更多時候則像一枚隨身的輕珠寶、需要與全身造型搭襯。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）推出新款Ladybird Color與Ladybird Color月相腕表，以悠久精湛的製表工藝佐大膽色彩，成為手上的閃耀寶石、更是晚宴派對不可或缺的輕奢裝飾。

色彩繽紛的午夜藍、孔雀綠、森林綠、丁香紫或土耳其藍...大膽的顏色「披」上了Ladybrid表款的皮表帶，並搭配同色系的羅馬數字時標。寶珀選用了品牌以1965年代的Ladybird經典女表為基礎靈感，並推出兩款全新設計：小秒針腕表與月相腕表，前者使用1163自動上鍊機芯、後者則為1163L自動上鍊機芯，唯兩造都使用了珍珠母貝面盤，並在白金或玫瑰金表殼上鑲嵌以大量鑽石、光可鑑人，也像一首法式香頌，讓人忍不住為之輕快和鳴。