ANA全新寶可夢彩繪機今離台 吸引大批航迷擠滿桃機觀景台

ANA全日空攜手The Pokémon Company參加「飛翔皮卡丘計畫」，於2023年6月4日推出特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」，而塗裝完成的飛機於今天離開長榮航太棚廠並在下午3時左右起飛離台，吸引大批航迷前來桃園機場觀景台拍攝。

「皮卡丘彩繪機NH」為全日空編號JA894A的波音787-9型客機，塗裝理念由天空寶可夢－烈空坐貫穿全機身，營造生動的效果，此外還有噴火龍、拉帝亞斯、拉帝歐斯、彩粉蝶等飛行屬性寶可夢，將與皮卡丘一起朝向希望之光前進，飛機從長榮航太完成彩繪塗裝後，於今日下午3時左右起飛離台。

該班機預定營運期間從2023年6月4日起約5年，飛行航線包含羽田-曼谷等9條航線，但目前未規劃來台，國際線航班預計自2023年6月開始，日本國內線航班預計自2023年7月開始。