全家便利商店跨界聯名Xpark水族館！「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市

便利商店霜淇淋霸主全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」夏日鉅獻全新口味，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，為了給消費者超特別的夏日驚喜，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，酸甜滋味與雪酪口感最適合在夏季品嘗，同時帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，還可再抽Xpark水族館門票及周邊好禮。

全家便利商店以密集通路優勢及創新產品開發力，於全台近2千間店舖販售Fami!ce霜淇淋，成為台灣最大霜淇淋販售連鎖通路，每月皆熱銷破百萬支，推出新口味時不僅帶動消費搶購嚐鮮、甚至時常未開賣先轟動。

觀察消費者在夏季時偏好享用酸甜口味，全家便利商店於6月5日起攜手Xpark水族館跨界合作，推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，以藍色海洋風為概念，在視覺及味覺上都為消費者帶來最特別的夏日沁涼驚喜，6月10日前新品上市期間可享嘗鮮優惠價45元，6月5日至6月7日會員App「隨買跨店取」限時推出5支168元超值優惠。

Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配「小農牛奶霜淇淋」，嚴選台灣在地小農牛奶100%生乳，更榮獲2023年Monde Selection（世界品質評鑑大賞）金獎，與「嗨嗨蘇打霜淇淋」完美融合，滑順濃香再提升。不僅口味特殊好吃，在視覺上也同樣吸睛，除了超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白，全家便利商店更聯手同樣具有日本DNA的Xpark，與其日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套。6月5日購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張。

全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark水族館門票4人同行組（市值約2,200元，共抽出25名）、Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名）。有趣的是，Xpark AR周邊大禮包的商品還可透過手機免費下載的App，開啟後將鏡頭對準商品就會呈現具有海洋風情又超可愛的AR特效。