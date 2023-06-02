快訊

黨政驚人履歷曝！「遭控逼受性騷者道歉」蔡沐霖請辭勞動部政次機秘

不只黃仁勳！他點名這超強同業也是「台南囝仔」 網驚呼：根本風水寶地

星宇9月1日開航熊本 用早鳥折扣碼來回竟只要8204元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店跨界聯名Xpark水族館！「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗。圖／全家便利商店提供

便利商店霜淇淋霸主全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」夏日鉅獻全新口味，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，為了給消費者超特別的夏日驚喜，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，酸甜滋味與雪酪口感最適合在夏季品嘗，同時帶來視覺與味覺兼具的沁涼體驗，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，還可再抽Xpark水族館門票及周邊好禮。

全家便利商店以密集通路優勢及創新產品開發力，於全台近2千間店舖販售Fami!ce霜淇淋，成為台灣最大霜淇淋販售連鎖通路，每月皆熱銷破百萬支，推出新口味時不僅帶動消費搶購嚐鮮、甚至時常未開賣先轟動。

觀察消費者在夏季時偏好享用酸甜口味，全家便利商店於6月5日起攜手Xpark水族館跨界合作，推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，以藍色海洋風為概念，在視覺及味覺上都為消費者帶來最特別的夏日沁涼驚喜，6月10日前新品上市期間可享嘗鮮優惠價45元，6月5日至6月7日會員App「隨買跨店取」限時推出5支168元超值優惠。

Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配「小農牛奶霜淇淋」，嚴選台灣在地小農牛奶100%生乳，更榮獲2023年Monde Selection（世界品質評鑑大賞）金獎，與「嗨嗨蘇打霜淇淋」完美融合，滑順濃香再提升。不僅口味特殊好吃，在視覺上也同樣吸睛，除了超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白，全家便利商店更聯手同樣具有日本DNA的Xpark，與其日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套。6月5日購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張。

全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark水族館門票4人同行組（市值約2,200元，共抽出25名）、Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名）。有趣的是，Xpark AR周邊大禮包的商品還可透過手機免費下載的App，開啟後將鏡頭對準商品就會呈現具有海洋風情又超可愛的AR特效。

此外，7-ELEVEN除了目前於單店試賣的「思樂冰」喚起許多大眾回憶，也有限定門市販售的牛奶霜淇淋，近日還有消費者發現在台北市7-ELEVEN總部門市、松高門市不定期出現隱藏版口味霜淇淋，例如芒果、泰奶等，路過時不妨碰碰運氣。

全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，聯手Xpark日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，聯手Xpark日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，綜合口味搭配「小農牛奶霜淇淋」，超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，綜合口味搭配「小農牛奶霜淇淋」，超夢幻霜淇淋配色呈現海洋的湛藍與浪花的白。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，6月10日前新品上市期間可享嘗鮮優惠價45元，6月5日至6月7日會員App「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於6月5日起推出Fami!ce「嗨嗨蘇打霜淇淋」，6月10日前新品上市期間可享嘗鮮優惠價45元，6月5日至6月7日會員App「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠。圖／全家便利商店提供
6月5日起購買全家便利商店、Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張。圖／全家便利商店提供
6月5日起購買全家便利商店、Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為Fami!ce獨家設計聯名貼紙，限量20萬張。圖／全家便利商店提供
全家便利商店跨界聯名Xpark水族館，「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店跨界聯名Xpark水族館，「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名），用專屬App掃描商品會呈現可愛動感的AR特效。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更推出「Fami!ce帶你嗨遊Xpark抽獎趣」活動，6月5日至7月4日全家便利商店會員購買Fami!ce霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共抽出5名），用專屬App掃描商品會呈現可愛動感的AR特效。圖／全家便利商店提供

霜淇淋 便利商店 日本

延伸閱讀

霜淇淋控吃爆！7-11「泰奶、芒果霜淇淋」限定開賣　思樂冰、霜淇淋台北「這區」一次吃得到

期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

週末小確幸！ 全家咖啡、霜淇淋、珍奶「買1送1」 OKmart莊園咖啡現省660元

限時3天！全家便利商店「霜淇淋、仙女珍珠醇奶茶」買1送1　還有哈根達斯指定商品任2件7折

相關新聞

「嗨嗨蘇打霜淇淋」夢幻上市！ 全家便利商店跨界聯名Xpark水族館 買就送限量20萬張獨家聯名貼紙

便利商店霜淇淋霸主全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」夏日鉅獻全新口味，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名...

最強視覺系！ 大苑子「芒果+火龍果冰沙」仲夏回歸 一週3天限定「小火龍漸層霜淇淋」加79元嚐鮮

最強視覺系手搖！ 大苑子「芒果+火龍果冰沙」仲夏回歸 「小火龍漸層霜淇淋」加購79元嚐鮮

響應世界牛奶日！全家便利商店攜手「鮮乳坊」推廣公平交易牛乳　15款奶香系鮮食上市

響應6月1日「世界牛奶日」，全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，以「Milky Summer全民一起享好乳」...

6／1起變貴了！ 9縣市「清原芋圓」喊漲 飲品漲5元、剉冰系列漲10元

6／1起變貴了！ 9縣市「清原芋圓」喊漲 飲品漲5元、剉冰系列漲10元

手搖買1送1！「木子樑室」北上插旗新北　慶開幕推連續4天買一送一

慶開幕買一送一！來自台南的茶飲專賣「木子樑室」正式北上插旗新北永和，即日起至6/2限時推出「找茶買一送一」，而6/3及6/4兩日也有「全館買一送一」的超省好康，數量有限，每人限購一組。除純茶外，還有奶

限時5天！7-ELEVEN「Mister Donut專櫃」波堤系列3入100元　新推超萌「熊大、莎莉、熊美甜甜圈」

6月2日是「國際甜甜圈日」，7-ELEVEN全台超過330間的「Mister Donut專櫃」每天販售新鮮製作超過15款...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦