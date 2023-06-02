走跳世界／義大利 米蘭貴族品味學

不論是藝術、時尚、建築、音樂、宗教或料理，文藝復興起源地「義大利」都具有舉足輕重的地位。有行旅悉心規畫的「米蘭貴族品味學」，以義大利北部「倫巴第（Lombardia）」和「威尼托（Veneto）」兩大區為主，以「藝術洗禮」、「貴族休憩」、「美食饗宴」三大主軸出發。

藝術洗禮 從繪畫音樂到歌劇

價值千萬的「史特拉第瓦里琴」。攝影／liakada-web 旅程將會仿效貴族的度假方式，搭乘私人遊艇跳島旅行。位於馬德雷島的博羅梅奧家族祖居，乃是一座16世紀宮殿，保留宏偉的建築外觀、掛毯，還有17世紀中葉貴族用來招待客人的傳統木偶劇場；貝拉島上則有18世紀歐洲貴族舉辦派對最愛的「博羅梅奧宮」，館藏包含拉斐爾、科雷吉歐、提香等名畫家的作品副本。

貴族的娛樂少不了音樂與歌劇！行程將前往提琴發源地「克雷莫納」，親自走進夢幻小提琴史特拉第瓦里琴的家族工坊，近距離欣賞被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產、歷經百年淬煉的精湛工藝。同時還會走進世界三大歌劇院之一的「斯卡拉歌劇院博物館」，此地珍藏歌劇和戲劇世界相關的繪畫、文本、肖像、親筆簽名和古代樂器；團員將穿過包廂、走進後台，欣賞舞台機械裝置、服裝倉庫、道具室，見證超過200年的非凡歷史。

旅程將進入「斯卡拉歌劇院」博物館及後台，一睹華麗的劇院內部。攝影／Carlo Dell'Orto

貴族休憩 尋找歷史名人蹤跡

不僅是藝術，住宿的時光也能夠很貴族！可以俯瞰瓦雷澤湖的「瓦雷澤皇宮大酒店（Palace Hotel）」自1913年開業至今，吸引無數王室名人與明星，包括荷蘭女王威廉明娜、埃及國王法魯克，乃至大導演費里尼、搖擺樂之王Benny Goodman、爵士樂之父Louis Armstrong均曾造訪，是瓦雷澤地區極具藝術及歷史意義的旅店。

義大利最美小鎮「Borghetto」是明喬河畔瓦萊焦小鎮的一小部分，有著碧綠河景與歷史建築，以及據傳有聖母顯靈的古教堂。入住被明喬河擁抱的Corte Regia精品旅宿，迎來與古羅馬遺跡共眠的奇妙感受。除了欣賞古老的河岸堤牆、無邊際泳池，更有著重新修建的明喬河道，從旅宿一路蜿蜒進入SPA水療中心，流經部分房間中，成為另一道美麗風景。

以新藝術風格打造的古老啤酒廠，巧妙融合藝術美學與釀酒科技。圖／摘自Birrificio Angelo Poretti臉書

美食饗宴 觀摩皇室禮儀

義大利的美食也是貴族們絕不會錯過的重點。團員將前往米蘭大教堂旁的Miao Restaurant七樓餐廳露台用餐。此外，還有16世紀貴族莊園、古老藝術啤酒廠、瓦雷澤百年傳統義式餐廳LA POSTERIA，在文化精華之地，品嘗最經典的藝術風味。

對上流社會貴族而言，吃喝玩樂往往有錢就能達到，但「儀態」才是真正的貴族評估標準。行程特別安排與文藝復興時期皇室禮儀導師的後代面對面，一起交流皇室禮儀的細節，而且還有機會見識藏於其家族宮殿中，現存極少的異教生命之樹。另還安排與Jacopo Marcello伯爵共進午餐，該家族血統最早可溯及古羅馬時代；建於16世紀的別墅私宅仍保留古老家具、18世紀壁畫及灰泥作品，一窺貴族生活形貌。

Borghetto位於明喬河畔，綠水河道與碉堡橋樑構成迷人美景。圖／摘自Corte Regia官網

如果你想去

「米蘭貴族品味學」11日旅程，將於10月3日出發，6月30日於文華東方舉辦午宴餐酒說明會，每位報名費3980元，詳情請洽：

(02)8643-3905、8643-3926、8643-3517、8643-3581、8643-3543，或瀏覽有行旅官網：

https://utravel.udn.com