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爽嗑海鮮盤！莫凡彼全新品牌「海岸線」首發店進駐永和比漾

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
莫凡彼餐飲集團全新品牌「Koastline海岸線美式海鮮」全台首發店進駐比漾廣場5樓。圖／比漾廣場提供
莫凡彼餐飲集團全新品牌「Koastline海岸線美式海鮮」全台首發店進駐比漾廣場5樓。圖／比漾廣場提供

代理瑞士莫凡彼冰淇淋，旗下有「Mövenpick Café」、「尖牙義式廚房」等餐飲的莫凡彼餐飲集團，繼去年9月收購台灣迴轉壽司品牌「海壽司」後，今年再推出全新品牌「Koastline海岸線美式海鮮」，全台首店進駐永和比漾廣場5樓，主打龍蝦、手抓海鮮等各式經典美國南方鄉村料理。另外，「海壽司」繼4月進駐南港中國信託金融園區，預計7月再進駐遠百信義A13展店。

比漾廣場今年至5月止，整體營收有10%成長，目前館內餐飲業績占比大約3成，相較疫情期間餐飲大起大落，疫後餐飲反彈速度最快、成長也高。莫凡彼餐飲集團總經理方立寰指出，疫後餐飲市場比疫情還要好，可說是報復性復甦，加上消費者更願意花錢在聚餐同樂這件事情上，因此客單也變得更高。

近來百貨餐飲走向獨特店型、精緻化，「Koastline海岸線美式海鮮」也是比漾廣場副董周寶文與方立寰，針對市場需求與定位，共同激盪出的新品牌。餐點以豐富的海鮮料理為主軸，像是超澎湃一上桌就讓人心情大好的手抓海鮮盤，以及波士頓大龍蝦、螃蟹、大草蝦、馬祖淡菜、鱸魚、鮭魚等美味食材，也將海鮮食材融入義大利麵及燉飯，盡情享受海鮮的美味。

另有牛排，以及蛤蜊巧達濃湯、水牛城雞翅、手工自製比司吉等多種經典美式開胃菜可選擇，同時供應多種特色調飲及調酒，呼應海岸線美式海鮮的輕鬆氛圍，現場也設置國際比賽專用的飛鏢機，美食、美酒加上歡樂活動，適合與家人、好友相聚用餐。

方立寰表示，國內餐飲業疫後爆發性復甦成長，不僅國內品牌積極展店、推新品牌，國外品牌也積極布局台灣市場，光是日本餐飲品牌，目前就約有10幾家至20家品牌對台灣市長有興趣。只是餐飲業在疫後需面對兩大挑戰與課題：缺工與找到市場特色與定位。例如集團中的尖牙義式廚房走平價、以美食街為定位，莫凡彼與海壽司主打中價位市場，Koastline海岸線則走較高客單的路線，客單價約為800至1,000元。

方立寰表示，集團將持續在百貨、美食街拓點展店，旗下既有四大餐飲品牌目前共39家門市據點，今年「海壽司」預計展店二家、「莫凡彼」二家、「尖牙」三家、「滷春秋」三家，全年拓點10家。

另外，比漾廣場將於6/8至6/28展開「生日慶」檔期，首四日持台新比漾聯名卡於化妝品、內衣、男女裝、床寢單櫃刷滿3,000送300。

「Koastline海岸線美式海鮮」風味手抓海鮮半份1,080元、全份1,980元。圖／比漾廣場提供
「Koastline海岸線美式海鮮」風味手抓海鮮半份1,080元、全份1,980元。圖／比漾廣場提供
波士頓龍蝦提供清蒸龍蝦、焗烤龍蝦兩種料理選擇。圖／比漾廣場提供
波士頓龍蝦提供清蒸龍蝦、焗烤龍蝦兩種料理選擇。圖／比漾廣場提供
海鮮六重奏1,180元。圖／比漾廣場提供
海鮮六重奏1,180元。圖／比漾廣場提供
莫凡彼餐飲集團全新品牌「Koastline海岸線美式海鮮」全台首發店進駐比漾廣場5樓。圖／比漾廣場提供
莫凡彼餐飲集團全新品牌「Koastline海岸線美式海鮮」全台首發店進駐比漾廣場5樓。圖／比漾廣場提供
「Koastline海岸線美式海鮮」店裝。圖／比漾廣場提供
「Koastline海岸線美式海鮮」店裝。圖／比漾廣場提供
除了享受海鮮美食，「Koastline海岸線美式海鮮」設置國際比賽專用的飛鏢機，讓聚餐更歡樂。圖／比漾廣場提供
除了享受海鮮美食，「Koastline海岸線美式海鮮」設置國際比賽專用的飛鏢機，讓聚餐更歡樂。圖／比漾廣場提供

品牌 海鮮 迴轉壽司

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