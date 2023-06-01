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全家便利商店攜手「鮮乳坊」推廣公平交易牛乳！15款奶香系新品上市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，以「Milky Summer全民一起享好乳」為題，陸續推出15款濃郁奶香系鮮食新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，以「Milky Summer全民一起享好乳」為題，陸續推出15款濃郁奶香系鮮食新品。圖／全家便利商店提供

響應6月1日「世界牛奶日」，全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，以「Milky Summer全民一起享好乳」為題，陸續推出15款濃郁奶香系鮮食新品，包含咖啡烘焙麵包、甜點及主食等，其中首推「Let’s Café冰A2β酪蛋白拿鐵」，添加一整瓶全家便利商店獨家販售、200ml小規格的鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳，結構貼近母乳更易消化吸收。同時，在會員App「Fami週期購」亦提供鮮乳坊罐裝鮮乳訂購服務，消費者下單後可指定到貨日與店舖，商品將連續4週自動到店，透過線下、線上購物管道，讓消費者可輕鬆透過實際行動支持在地酪農，體驗在地好乳的好品質。

全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，全家便利商店長期支持社會企業發展，去年針對社會企業商品採購達1.8億元，連續6年獲得「Buying Power社會創新產品採購獎勵」首獎殊榮。其中與鮮乳坊自2016年起合作，從採購商品上架販售到深化為鮮食入料商品開發，已推出多達30款鮮乳坊聯名商品，包含Let’s Café 鮮乳坊嘉明拿鐵、Fami!ce鮮乳坊牛奶霜淇淋等定番明星商品，長期受到消費者喜愛；更於3年前成為首個認養牧場的便利商店通路，透過認養「桂芳牧場」深度合作，將來自台南柳營的莊園級鮮乳運用到前端鮮食生產開發，推出多款烘焙鮮食產品，持續發揮通路影響力，支持在地好農生產，創造通路、社企、消費者三方共好。

適逢世界牛奶日，全家便利商店即日起再推出15款橫跨咖啡、烘焙麵包、甜點、微波主食、水果等多元品類美食，使用鮮乳坊獸醫把關、單一牧場優質鮮乳入料。全家便利商店於去年領先通路販售「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」，今年3月更推出獨家200ml小規格包裝，讓消費者方便攜帶飲用。此次將A2β酪蛋白鮮乳結合Let's Café咖啡，推出獨創「Let’s Café冰A2β酪蛋白拿鐵」，6月13日前可享嘗鮮價65元（原價75元）。

烘焙麵包推薦「綿柔奶奶布里歐」、「毛毛蟲奶露麵包」、「鮮乳可可蒸果」，皆採用「桂芳鮮乳」入料，每口咬下奶香濃郁爆發；「SO HOT炎選現烤點心櫃」700間限定店舖推出「鮮奶富士山千層」，口感柔軟綿密、越嚼越香，售價39元；甜點部分則推出minimore「鮮乳捲蛋糕」與「優格泡芙蛋糕」，綿密蛋糕體與鮮乳、優格內餡的完美結合，適合在下午茶搭配Let’s Café咖啡享用；鹹食首推「白醬起司燻雞飯卷」（6月7日上市），濃郁奶油白醬搭配炒蕈菇及煙燻雞肉絲，口感層次豐富，售價59元；夏日消暑絕配餐點推薦「繽紛水果佐鮮乳優格」，內含富士蘋果、小番茄、奇異果與金鑽鳳梨，搭配鮮乳坊優格及提升口感的堅果顆粒，售價109元。

全家便利商店不僅於實體店舖販售鮮乳坊商品、開發鮮食，更積極拓展販售渠道，於會員App「全+1商城」、「全家行動購」販售鮮乳坊相關冷凍食品，包括鮮乳坊鮮乳饅頭、蘑菇蛤蠣奶香白醬等；同時著眼家戶需求，於「Fami週期購」推出大容量鮮乳坊鮮乳，消費者於App下單並指定到貨日與店舖後，鮮乳將連續4週自動到店，每週到店一瓶鮮乳，不僅輕鬆取貨還可自動續訂，再透過推播貼心提醒取貨，讓消費者不用跑超市、囤在家。

歡慶世界牛奶日，即日起至6月27日全家便利商店會員App更推出Milky Summer世界牛奶日集章趣與刮刮卡，全家便利商店會員於活動期間購買指定鮮乳坊系列商品，消費1元可得1積分，集滿300積分可免費兌換全家便利商店獨家販售A2β酪蛋白鮮乳（200ml）、鮮乳坊嘉明鮮乳（210ml）、優格泡芙蛋糕、鮮乳坊鮮奶餐包、10元全家便利商店紅利金等好禮5選1；Milky Summer線上刮刮卡每張售價200元，即日起開賣，保底可刮出飲品、烘焙、優惠券、Fa點等4重好禮，最優惠可兌換4杯「Let’s Café冰A2β酪蛋白拿鐵」、鮮乳脆皮泡芙2個，加上10元紅利金與Fa點400點。

全家便利商店新推出「毛毛蟲奶露麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店與鮮乳坊合作已推出多達30款鮮乳坊聯名商品，鹹食首推「白醬起司燻雞飯卷」（6月7日上市），濃郁奶油白醬搭配炒蕈菇及煙燻雞肉絲，口感層次豐富，售價59元。圖／全家便利商店提供
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響應世界牛奶日，全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，陸續推出15款濃郁奶香系鮮食新品，品類包含咖啡、烘焙麵包、甜點及主食等。圖／全家便利商店提供
響應世界牛奶日，全家便利商店即日起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，陸續推出15款濃郁奶香系鮮食新品，品類包含咖啡、烘焙麵包、甜點及主食等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「Let’s Café冰A2β酪蛋白拿鐵」，添加一整瓶全家便利商店獨家販售、200ml小規格的鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳，6月13日前可享嘗鮮價65元（原價75元）。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店新推出「minimore優格泡芙蛋糕」，售價42元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店已連續3年認養鮮乳坊旗下「桂芳牧場」，透過販售或做為鮮食物料的合作方式，邀請消費者共同支持公平交易的小農鮮奶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店已連續3年認養鮮乳坊旗下「桂芳牧場」，透過販售或做為鮮食物料的合作方式，邀請消費者共同支持公平交易的小農鮮奶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出minimore「鮮乳捲蛋糕」與「優格泡芙蛋糕」，綿密蛋糕體與鮮乳、優格內餡的完美結合，適合在下午茶搭配Let’s Café咖啡享用。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店新推出「minimore鮮乳捲蛋糕」，售價45元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店會員App同步推出Milky Summer世界牛奶日集章趣與刮刮卡。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店6月7日起新推出「白醬起司燻雞飯卷」，售價59元。圖／全家便利商店提供
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