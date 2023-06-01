旅行就靠這一「手」！世界時區腕表為探險「品味」助攻

隨著全世界解封，飛行逐漸重新回到人們生活中。跨越時區、飛在雲朵之上，享受跨越時區的疆界、沈浸於文化的洗禮，無疑是人們心神的重要享受，歐米茄（OMEGA）因而推出三款「海馬（Aqua Terra）」世界時區腕表並於近日到貨，透過獨特的時間顯示形式，伴隨人們日常或跨時區的全新旅程。

海馬（Aqua Terra）系列原本就在OMEGA家族中扮演探險、海上、潛水的重要角色。新款的「世界時區腕表」則帶來特別的時間顯示方式：面盤中央以五級鈦金屬雷射蝕刻模擬了地球大陸海洋或陸地景致的全覽圖，而雖然肉眼難以辨識，43毫米面盤內同時模仿了地球曲線的弧面，並在鏡面下再劃分為晝夜時區的24小時制，環繞著地球地圖。