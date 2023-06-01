旅行就靠這一「手」！世界時區腕表為探險「品味」助攻
隨著全世界解封，飛行逐漸重新回到人們生活中。跨越時區、飛在雲朵之上，享受跨越時區的疆界、沈浸於文化的洗禮，無疑是人們心神的重要享受，歐米茄（OMEGA）因而推出三款「海馬（Aqua Terra）」世界時區腕表並於近日到貨，透過獨特的時間顯示形式，伴隨人們日常或跨時區的全新旅程。
海馬（Aqua Terra）系列原本就在OMEGA家族中扮演探險、海上、潛水的重要角色。新款的「世界時區腕表」則帶來特別的時間顯示方式：面盤中央以五級鈦金屬雷射蝕刻模擬了地球大陸海洋或陸地景致的全覽圖，而雖然肉眼難以辨識，43毫米面盤內同時模仿了地球曲線的弧面，並在鏡面下再劃分為晝夜時區的24小時制，環繞著地球地圖。
擁有系列經典「闊劍」式指針的海馬（Aqua Terra）世界時區腕表，共有一款為鈦金屬材質、兩款為精鋼材質，並都搭配了耐磨損的陶瓷表圈，以及經過聯邦計量科學研究所（METAS）認證的8938同軸擒縱大師天文台認證機芯。鈦金屬款式並將搭配黑色橡膠表帶，訂價38萬6,000元；精鋼款搭配綠色橡膠表帶訂價為33萬3,000元，而搭配精鋼鍊帶款則為34萬1,000元。下一趟旅行想去哪？或許也可先從選購一只「海馬（Aqua Terra）」世界時區腕表開始、從長計議。
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