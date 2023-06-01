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「大王具足蟲拉麵」意外美味？ 網嘗鮮驚曝睡不著：應該非常補

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用

人氣拉麵店「拉麵公子」近期推出極具震撼力的「大王具足蟲拉麵」，引發全台的瘋狂討論。隨著產品正式開賣，也有網友登門試吃後發表食記，表示「外表長得很奇特，但是出乎預料的美味」，該網友還補充「昨晚一直睡不著，應該是非常補」。另外「Rakuten Girls」也公佈「啦啦隊女神」李多慧與大王具足蟲拉麵的合照，還配上「多慧啊…大王具足蟲妳真的可以嗎？」同樣引起網友的熱烈回應。

啦啦隊女神李多慧同樣登門試吃大王具足蟲拉麵。圖／擷取自Rakuten Girls粉絲頁
啦啦隊女神李多慧同樣登門試吃大王具足蟲拉麵。圖／擷取自Rakuten Girls粉絲頁

拉麵公子所推出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，是將大王具足蟲以清蒸手法處理後，擺放於拉麵上上桌，每碗售價1,480元。由於食材本身的視覺感、話題性都相當強烈，因此不僅在台灣引發討論，連CNN、路透社等外國媒體也同樣發文報導。

拉麵公子推出「大王具足蟲拉麵」，引發社會震撼。圖／網友Ken Chin授權使用
拉麵公子推出「大王具足蟲拉麵」，引發社會震撼。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用

網友Ken Chin於臉書社團「台灣拉麵愛好會(台湾ラーメン愛好会 / Taiwan Ramen Club)」發表5月31日品嚐「大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵」的心得。Ken Chin表示，外表長得很奇特，但是出乎預料的美味。「味道像是鮮味強化的龍蝦+螃蟹+蟬蝦綜合風味；口感依部位有二種不同口感，一種是類似蝦蟹纖維的肉感，而另一種是類似巴沙魚那樣的水嫩感。」

大王具足蟲口感依部位而有二種不同口感。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲口感依部位而有二種不同口感。圖／網友Ken Chin授權使用
Ken Chin認為大王具足蟲腺體，是加強版的蝦膏蟹膏風味。圖／網友Ken Chin授權使用
Ken Chin認為大王具足蟲腺體，是加強版的蝦膏蟹膏風味。圖／網友Ken Chin授權使用

同時Ken Chin也表示，「味道最濃厚的就是拉麵碗裡的那一坨，是腺體，加強版的蝦膏蟹膏風味。這隻體型實在超乎想像大隻，而且風味超濃厚，建議儘量在熱騰騰的時候吃完比較不容易產生膩感」此外，Ken Chin也補充「昨晚一直睡不著 應該是非常補」隨著試吃心得出爐，網友也表示「食材可以冷門，但是不能邪門......」、「怎麼感覺可能跟吃蟑螂差不多⋯」、「這篇講的很美味，但我應該還是不會吃」。

拉麵公子推出「大王具足蟲拉麵」。圖／網友Ken Chin授權使用
拉麵公子推出「大王具足蟲拉麵」。圖／網友Ken Chin授權使用
根據照片，可看到大王具足蟲的體長超過30公分。圖／網友Ken Chin授權使用
根據照片，可看到大王具足蟲的體長超過30公分。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用
大王具足蟲-濃厚魚介雞白湯拉麵。圖／網友Ken Chin授權使用

拉麵 CNN

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