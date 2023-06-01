首現紐約！沛納海全球最大專賣店 Casa Panerai盛大開幕

全球百業復甦，尤其又以旅遊觀光、精品消費最為蓬勃發展。瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）近日甫為全球最大專賣店、Casa Panerai紐約旗艦店開業，除了選址北美最繁華的精品地段，更掀開義式時間美學的全新一頁。

品牌執行長Jean-Marc Pontroué為此表示：沛納海在全球饒富盛名的紐約麥迪遜大道開設了Casa Panerai旗艦專賣店，為品牌歷史樹立了別具意義的里程碑；「此一願景完美體現了我們對於顧客和品牌價值觀的堅定承諾。麥迪遜大道旗艦店將秉持提供卓越產品與服務的精神，打造更加完整的沛納海體驗。」

大量的木紋、大理石磁磚，既帶出帆船甲板的海洋聯想，更有義式建築的宏偉壯闊風格；店裝內的陳列不僅手表，更帶來大型機芯裝置、手提旅行包、時裝、配件的多樣化選擇，因此回應了「Casa」的店裝名稱，而非常見的「Boutique」。

鏤空的金屬框版搭配上原有建築裸露的紅磚，營造出現代感的美式工業風格，向紐約這座美國大都會的歷史致意，一樓沿牆面的巨型螢幕疊加上原始機械裝置的複製品、互動式裝置則為品牌定義為「沉浸式立體時間軸」，還原品牌的重要里程碑。