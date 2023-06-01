7-ELEVEN「美味聯名研究室」專案架推獨家限定BTS口香糖！「龜記紅柚翡翠冰棒」必嘗

近年來聯名風潮已成為趨勢，7-ELEVEN即日起至6月27日以「名人加持」、「名店聯名」與「星級美味」三大主題，集結逾22款限定販售商品，推出「美味聯名研究室」專案架，從超夯韓團到人氣手搖飲、五星飯店一次蒐羅，活動期間指定零食、糖果任選2件8折、3件77折。「星級饗宴」系列更首度攜手台北遠東香格里拉飯店，共同開發新商品將招牌菜色變身美味鮮食，讓消費者隨時隨地都能享受星級美食小確幸。

7-ELEVEN近年來深化聯名策略，看準年輕世代「打卡in風潮」，此次7-ELEVEN「美味聯名研究室」推出多款獨家話題商品，首推「BTS X LOTTE XYLITOL口香糖」，每包售價39元，不僅可收藏特色包裝，買3件還加送成員限量貼紙，絕對是A.R.M.Y必備；由春水堂監製的春水良品系列將店內招牌功夫麵、珍珠奶茶開發化身風味零食，吃出多層次好滋味；手搖飲控千萬別錯過「龜記紅柚翡翠冰棒」，招牌飲品復刻原始比例，滿滿果粒加入翡翠綠茶，激盪出酷涼口感，今夏必嘗，售價59元。

此外，7-ELEVEN與百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku’s dream酷的夢」今年3月合作聯名開發「芋酷同行」系列商品大受好評，即日起將原先僅有在哈燒專櫃限定販售、與知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發「芋酷同行－芋泥流心雙色可頌」（3入／包）擴大至全台門市販售，售價135元；另一款原先單顆販售的「芋酷同行－芋泥包」，也將首次推出冷凍6顆入袋裝版本，上面更烙印上「Ku’s dream酷的夢」Q版肖像，不僅好吃也適合粉絲拍照收藏，售價150元。

7-ELEVEN自有品牌「星級饗宴」初夏帶來令人耳目一新的粵菜與江浙菜料理，自即日起攜手國際五星級酒店─台北遠東香格里拉，為7-ELEVEN與第5間國際五星級飯店共同合作開發「星級饗宴」系列商品，兩款新品均由香格里拉主廚監製調味，以旗下「上海醉月樓」、米其林餐盤推薦餐廳「香宮」兩道招牌菜色做為發想，融入超商自有鮮食別具特色的燴飯、握便當結構開發創新商品。「香格里拉－握便當無錫燒肉（售價69元）」將燒肉油炸後再以特調秘醬慢火燒至入味，加入香蔥燉煮，整體口感多層次且蔥香馥郁，另一款「香格里拉－醬皇牛肉飯（售價109元）」將牛腱肉與蔬菜入鍋拌炒，星級主廚以黃金比例調配的柱侯醬燉煮，吃起來鮮美軟嫩、醬香味濃超下飯。