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限時3天！全家便利商店「指定咖啡、WA!COOKIES雪糕」買1送1　還有哈根達斯優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「Let’ s Café特大冰西西里氣泡美式咖啡」、「WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「Let’ s Café特大冰西西里氣泡美式咖啡」、「WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」同品項買1送1。圖／全家便利商店提供

周末就是要有超商的好康優惠帶來小確幸，許多消費者期待的全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日包括「Let’ s Café特大冰西西里氣泡美式咖啡」、「WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」皆有買1送1優惠。此外，即日起至6月4日還有哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1，快趁機為冰箱補貨！

全家便利商店「康康五」活動每周五、六、日都會推出至少5支熱門商品，有最低5折起的優惠，與消費者一起開心過周末。本周6月2日至6月4日首推夏季必備透心涼的「Let’ s Café特大冰西西里氣泡美式咖啡」、大受消費者喜愛的「WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」都有同品項買1送1優惠，另外「UCC無糖咖啡」、「FMC鹼性離子水（1,385ml）」、「Let’ s Café醇黑厚可可（中杯熱飲、大杯冰飲）」皆有同品項買1送1。

哈根達斯也有優惠，即日起至6月4日於全家便利商店購買哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1，包含經典熱賣的草莓、淇淋巧酥、香草等口味。

此外，全家便利商店「匠土司」再傳捷報，明星商品新纖麥土司擁有Clean Label雙潔淨標章認證，嚴選整顆小麥研磨拌入麵團，搭配「三段式燒成」工法，讓土司充滿自然香甜風味，繼4月初榮獲世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection 2023）金獎後， 5月底再獲有食品界米其林之稱的國際風味評鑑所（International Taste Institute） 「2023年度風味絕佳」三星獎章殊榮。為與消費者分享「新纖麥土司」獲獎喜悅，即日起至6月13日購買「匠土司」家庭號系列商品任一件，搭配義美全脂鮮乳（946ml） 即享119元合購優惠。

歡慶全盈+PAY周年慶，全家便利商店推出兩大活動：即日起至6月27日使用全盈+PAY消費滿200元即可集1個章，集滿3個章就可兌換100元紅利金（紅利金兌換期限至7月31日，每會員限兌換1次）；活動期間使用全盈+PAY，每使用一次即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中全家便利商店10萬元紅利金。

全家便利商店即日起至6月4日購買哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至6月4日購買哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店「新纖麥土司」獲ITQI三星獎章，即日起至6月13日購買「匠土司」家庭號系列商品任一件搭配義美全脂鮮乳（946ml） 即享119元合購優惠。圖／全家便利商店提供
歡慶全家便利商店「新纖麥土司」獲ITQI三星獎章，即日起至6月13日購買「匠土司」家庭號系列商品任一件搭配義美全脂鮮乳（946ml） 即享119元合購優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「UCC無糖咖啡」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「UCC無糖咖啡」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「Let’ s Café醇黑厚可可（中杯熱飲、大杯冰飲）」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「Let’ s Café醇黑厚可可（中杯熱飲、大杯冰飲）」買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康五」活動回來啦！6月2日至6月4日「FMC鹼性離子水（1,385ml）」買1送1。圖／全家便利商店提供
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