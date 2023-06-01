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華航布拉格首發派對10日台北登場 捷克風情零距離體驗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航即將開航布拉格航線，6月10日於台北信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」活動，邀請民眾體驗捷克人的浪漫周末。圖／華航提供
華航即將開航布拉格航線，6月10日於台北信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」活動，邀請民眾體驗捷克人的浪漫周末。圖／華航提供

華航空將於6月10日在台北信義威秀徒步區舉辦「布拉格首發派對－世界玩樂嘉年華」活動，透過布拉格廣場音樂盛宴、捷克傳統民俗舞蹈及原汁原味的啤酒，讓民眾在台灣就能享受捷克人的浪漫生活，當天下午1時起，歡迎民眾前來欣賞捷克傳統舞蹈、音樂盛宴以及人氣樂團－宇宙人與知名歌手9ｍ88精彩表演，喝著捷克啤酒、吃著歐洲小點，體驗捷克人浪漫的周末日，讓民眾彷彿置身在布拉格廣場，更有機會抽到華航機票悠遊捷克。

華航表示，布拉格首發派對現場打造布拉格街景牆，現場打卡拍照即送精美小禮，還能體驗歐洲特色美食及小物市集，包含歐洲各地啤酒、義式生蠔、冰淇淋、法式起士盤等歐洲美食小點、捷克經典玻璃製品、獨特傳統小木偶及波丹尼 (Botanicus) 沐浴芬香等販售攤位。民眾於活動現場任一消費，就有機會抽中華航機票，獎項包括長程航線豪華商務艙2張、豪華經濟艙2張、經濟艙2張，區域航線豪華商務艙/商務艙機票2張及經濟艙機票2張，共計 10 張來回機票及其他各式好禮，多達 70 個大獎。

活動當日也特別邀請世界小丑冠軍彥彥前來跟大家同樂，除設有造型氣球攤位外，更準備精彩的表演秀。此外，旅行業者也提供各式捷克旅遊團體行程，現場報名的民眾可享有驚喜優惠價。

華航指出，將自7月18日開航台北－布拉格航線，由新世代長程航線主力機種A350 客機執飛，每周二、六飛航兩班，去程台北飛往布拉格CI-067於晚間23點20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7點10分抵達；回程布拉格飛往台北CI-068則於上午11點05分起飛，台灣時間隔天上午5點35分抵達，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。

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