全家便利商店推超可愛「瑪利歐香菇肉包」！還有「今夏超涼歐」4重優惠

把握假日好「食」光，全家便利商店推出可愛新奇的商品、滿滿的夏日優惠活動，讓大家盡情搶購。首推與超級瑪利歐兄弟聯名的4款鮮食，包含麵包、漢堡，還有超萌的瑪利歐香菇肉包，同時也推出「今夏超涼歐」抽抽樂活動，除了有最低0元起的優惠，還可加購超可愛限量「超級瑪利歐兄弟萬用提袋」。

被讚為最佳電玩改編電影之一的超級瑪利歐兄弟躍上全家便利商店的商品包裝，此次共推出4款鮮食商品，首推超商獨家、有著瑪利歐蘑菇烙印的「香菇肉包」，外層麵皮使用二次桿壓法，包裹多汁內餡，每顆售價35元。另有「莓果奶油布里歐」，使用日本麵粉及紐西蘭無鹽奶油調製成口感濕潤的布里歐麵包，搭配覆盆子果醬，創造甜中帶酸的清爽美味，售價39元；「雙色Q蘑球」則是有著抹茶＋莓果雙口味的雙色QQ球，莓果口味使用帶籽的覆盆子果醬，略有脆實口感，而抹茶口味則是使用日本鹿耳島抹茶粉，香氣濃郁，售價39元；「蘑菇大大牛肉堡」，使用Q軟的玉米粉堡搭配炙烤鮮嫩牛肉餅、炒蕈菇片以及烤蛋白片，售價59元。4款商品皆可搭配指定飲品享49／59／69元優惠。

此外，全家便利商店也與超級瑪利歐兄弟合作，同步推出「今夏超涼歐」活動，結合線上線下4重活動，讓民眾在迎接夏日之時，可以喝飲料、吃冰消消暑，還能享優惠。

即日起至6月27日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任兩件，即可以59元加購超級瑪利歐兄弟萬用提袋，共有星星款、蘑菇款等兩款，造型小巧攜帶方便，打開後還有瑪利歐經典角色，數量有限，換完為止。

即日起至6月27日於全家便利商店購買指定20元（含）以上飲料冰品任兩件即可於結帳時參加抽抽樂活動，最高獎項為任兩件0元，其他還有任兩件55折、任兩件77折，任兩件88折等優惠。

即日起至6月27日全家便利商店會員在店內購買2件20元（含）以上指定飲料、冰品並報會員電話，即可在會員App內的「抽獎趣」中獲得一張抽獎券，每張抽獎券可投注1次，有機會抽中大阪環球影城雙人遊、任天堂Nintendo Switch（OLED白色款）＋寶可夢朱／紫遊戲片（不挑片），抽獎券無兌換上限，參加越多次中獎機會越大。