快存起來！foodpanda 6月優惠碼大放送 最低2折優惠

期待已久的芒果季正式到來，foodpanda推出一系列芒果季限定優惠，美食外送指定店家5折起，訂購滿250元還能再享7.9折優惠。除了美食外送，foodpanda這次也集結了熱門餐廳像是星巴克、肯德基，以及手搖飲店家大苑子、鮮茶道，訂購滿指定金額都可享7.9折優惠；另外，訂購生鮮雜貨、家樂福、全聯，最高也都可以折抵200元，搭配6月各式優惠碼，讓你優惠享不完。優惠碼需搭配線上付款使用，數量有限，兌完為止。使用pandago服務，輸入優惠碼「馬上送」享運費現折50元，每人可用5次。

芒果季專屬，即日起至6月30日，美食外送6月指定店家優惠5折起，指定使用者訂購滿250元輸入優惠碼「芒著吃涼涼」再享7.9折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。即日起至6月30日，指定使用者訂購大苑子滿250元，輸入優惠碼「芒著喝大苑子」享7.9折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。即日起至6月7日，訂購家樂福及家樂福超市滿649元，輸入優惠碼「芒著叫家福」享7.9折優惠；訂購生鮮雜貨指定店家滿599元，輸入優惠碼「芒著吃芒果」享8折優惠，以上優惠最高折抵200元，每人可用1次。即日起至6月18日，指定使用者訂購鮮茶道滿250元，輸入優惠碼「芒著喝鮮茶道」享7.9折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。

6月7日至6月20日，指定使用者訂購星巴克滿299元，輸入優惠碼「芒著喝星巴克」享7.9折優惠，最高折抵70元，每人可用1次。6月8日至6月22日，訂購全聯滿699元，輸入優惠碼「芒著叫全聯」享8.5折優惠，最高折抵200元，每人可用1次。6月12日至6月25日，指定使用者訂購肯德基滿299元，輸入優惠碼「芒著吃肯德基」享7.9折優惠，最高折抵70元，每人可用1次。

經常依賴美食外送的用戶，整個6月指定使用者訂購美食外送滿449元，輸入優惠碼「送餐六」現折90元，每人可用2次；滿649元，輸入優惠碼「開飯六」現折130元，每人可用2次；滿949元，輸入優惠碼「粗飯六」現折220元，每人可用6次；滿1,849元，輸入優惠碼「聚餐六」現折450元，每人可用10次。

指定店家優惠5折起，指定使用者訂購滿329元輸入優惠碼「六月熊送」再享8.5折優惠，最高折抵60元，每人可用1次。指定使用者訂購美食外送指定店家滿329元輸入優惠碼「六月超人氣」享8.5折優惠，最高折抵200元，每人可用1次。訂購必勝客滿320元輸入優惠碼「必勝客80」現折80元。6月17日至6月30日，pandapro用戶訂購達美樂滿250元現折50元，免輸入優惠碼。

想補貨生鮮雜貨，即日起至6月30日，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿599元，輸入優惠碼「折到六」享85折優惠，最高折抵300元，每人可用1次；滿1,299元，輸入優惠碼「省到六」享8折優惠，最高折抵500元，每人可用1次；滿2,499元，輸入優惠碼「賺到六」享75折優惠，最高折抵1,000元，每人可用1次。

6月10日當天，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿599元，輸入優惠碼「你快六嗎」享75折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。6月11日當天，指定使用者訂購生鮮雜貨指定店家滿999元，輸入優惠碼「我很快六」享75折優惠，最高折抵500元，每人可用1次。6月8日至6月14日，訂購統一超商滿269元，輸入優惠碼「小七好六」享79折優惠，最高折抵100元，每人可用1次。

6月3日至6月4日，訂購pandamart熊貓超市指定分店滿599元，輸入優惠碼「補貨六」享75折優惠，最高折抵500元，每人可用1次。6月17日至6月18日，訂購pandamart熊貓超市指定分店滿599元，輸入優惠碼「買菜六」享75折優惠，最高折抵500元，每人可用1次。

信用卡優惠當然也不能錯過，整個6月，首次訂購全平台滿200元，輸入優惠碼「psop22」現折100元，每人可用1次。首次訂購全平台使用線上付款，輸入優惠碼「pslp300」享2折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。首次訂購生鮮雜貨使用線上付款，輸入優惠碼「pslp300m」享2折優惠，最高折抵300元，每人可用1次。JCB信用卡獨家優惠，全平台訂購滿300元，輸入優惠碼「psjcb306」現折100元，每人可用1次。中國信託LINE PAY卡獨家優惠，全平台訂購滿200元，輸入優惠碼「psctbc306」享8.8折優惠，最高折抵50元，每人可用1次；每日上午5:30至11:00，全平台訂購滿100元，輸入優惠碼「psctbce306」享8.5折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。