把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

用啤酒翻玩各種在地臺灣味的臺虎精釀，這次把檳榔的滋味給釀進啤酒裡了。臺虎精釀與「財哥檳榔攤」以及檳榔界超辣潮牌「寶貝檳榔攤」攜手合作，推出尚青的檳榔啤酒「特選檳啤」，酒精濃度7%，容量330毫升，每罐建議售價140元，將於6月3日起陸續於臺虎直營門市、寶貝檳榔攤及其他合作店家限量販售。

「特選檳啤」不加檳榔以及石灰，而是用檳榔的靈魂——「荖葉」來入酒，以獨特的草本辛香氣息，搭配啤酒花交織出濃厚檳榔氣息，並融入芭樂汁讓酒體更加柔順，釀出最特別的在地台灣味。

最接地氣的檳榔啤酒「特選檳啤」，除了口味特別外，臺虎更找了「財哥專業檳榔攤」以及「寶貝檳榔攤」聯名，一起用啤酒重新詮釋臺灣檳榔文化。