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把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「特選檳啤」攜手檳榔界，用啤酒重新詮釋臺灣檳榔文化。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「特選檳啤」攜手檳榔界，用啤酒重新詮釋臺灣檳榔文化。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

用啤酒翻玩各種在地臺灣味的臺虎精釀，這次把檳榔的滋味給釀進啤酒裡了。臺虎精釀與「財哥檳榔攤」以及檳榔界超辣潮牌「寶貝檳榔攤」攜手合作，推出尚青的檳榔啤酒「特選檳啤」，酒精濃度7%，容量330毫升，每罐建議售價140元，將於6月3日起陸續於臺虎直營門市、寶貝檳榔攤及其他合作店家限量販售。

「特選檳啤」不加檳榔以及石灰，而是用檳榔的靈魂——「荖葉」來入酒，以獨特的草本辛香氣息，搭配啤酒花交織出濃厚檳榔氣息，並融入芭樂汁讓酒體更加柔順，釀出最特別的在地台灣味。

最接地氣的檳榔啤酒「特選檳啤」，除了口味特別外，臺虎更找了「財哥專業檳榔攤」以及「寶貝檳榔攤」聯名，一起用啤酒重新詮釋臺灣檳榔文化。

被譽為最潮都市傳說的「財哥檳榔攤」，以獨特的個人魅力和魔性的「財哥體」文法，在社群媒體上發表時事評論引起廣大迴響，吸引萬千網友追蹤關注成為「好檳友」。位於臺北鬧區的「寶貝檳榔攤」，除了以火辣的女生聞名，更結合時下潮流跨足電音派對，賦予檳榔西施文化更具個性的嶄新面向。現在買「特選檳啤」，再贈送「臺虎✕財哥✕寶貝檳榔」三方聯名的限量打火機。

買「特選檳啤」即贈三方聯名的限量打火機。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
買「特選檳啤」即贈三方聯名的限量打火機。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「特選檳啤」無添加檳榔，而是擷取荖葉香氣入酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「特選檳啤」無添加檳榔，而是擷取荖葉香氣入酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀「特選檳啤」將檳榔的滋味，釀進啤酒裡。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀「特選檳啤」將檳榔的滋味，釀進啤酒裡。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎與檳榔界的天王天后聯名合作。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎與檳榔界的天王天后聯名合作。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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