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有如酒吧現調！金車噶瑪蘭全新酒吧系調酒開賣
金車噶瑪蘭罐裝調酒推出全新「酒吧系調酒」系列，使用榮獲世界琴酒大賽金牌的噶瑪蘭琴酒為基底，融合多種水果風味，推出「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」兩款限定特調，每罐490毫升，酒精濃度7%，建議售價99元，即日起於各大通路陸續開賣。
噶瑪蘭調酒承襲金車集團對品質的堅持，厚實的釀酒底蘊成為最有力的根基，這次以雪山純淨水源釀造的噶瑪蘭琴酒作為基酒，搭配不同風味元素，不斷推陳出新。第一波選擇酒吧最受歡迎的「酸」、「甜」調性為主軸，推出兩款水果風味調酒。
「金晚柚香檸」以金橘為主風味，結合清新葡萄柚與檸檬，入口先是金橘果香充盈整個口腔，接著葡萄柚及檸檬的酸爽刺激著味蕾，創造層次豐富的質感微醺體驗。
「百百種鳳琴」則將果汁之王百香果與香甜鳳梨完美融合，堆疊出多層次的香甜熱帶水果風味帶出芳醇口感與多種水果風味的酸甜層次。
「金晚柚香檸」、「百百種鳳琴」即日起於全台7-Eleven、萊爾富便利商店、OK超商及各大量販通路開始販售；全聯福利中心於6月2日開賣，每罐490ml，建議售價99元，新品上市期間享活動優惠（優惠訊息以各大通路為主）。
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