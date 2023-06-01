精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線
Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店舖同步的零時差購物新體驗，從品牌最具表彰性的經典商品，到最新一季的男女裝秀上作品、甚至部分的家飾系列（磁盤、玻璃等易碎品除外），皆可於dior.com官方網站上直接購買。
台灣本島配送到府服務，預計在下單結帳付款確認完成後約2到4個工作天之內送達；提供商品到貨次日起7天鑑賞期內免費退貨服務，與30天內免費換貨服務，可選擇線上到府收件換貨，或憑購買單據直接到專賣店直接換貨。Dior表示，官網販售與專賣店統一定價，並無價差；品牌全球均採統一定價策略，僅有只有匯率與稅的差別。
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