快訊

5億高中生墜樓後…新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

中共潛射型無人機研發緊追美國 潛艇將能「蜂群」攻擊

11款限時免費LINE貼圖來了！水豚萌寵控必下載 厭世話語、名牌貨全都有

精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
30 MONTAIGNE CANNAGE光滑黑色小牛皮CD釦腰帶，24,500元。圖／Dior提供
30 MONTAIGNE CANNAGE光滑黑色小牛皮CD釦腰帶，24,500元。圖／Dior提供

Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店舖同步的零時差購物新體驗，從品牌最具表彰性的經典商品，到最新一季的男女裝秀上作品、甚至部分的家飾系列（磁盤、玻璃等易碎品除外），皆可於dior.com官方網站上直接購買。

台灣本島配送到府服務，預計在下單結帳付款確認完成後約2到4個工作天之內送達；提供商品到貨次日起7天鑑賞期內免費退貨服務，與30天內免費換貨服務，可選擇線上到府收件換貨，或憑購買單據直接到專賣店直接換貨。Dior表示，官網販售與專賣店統一定價，並無價差；品牌全球均採統一定價策略，僅有只有匯率與稅的差別。

D-WAVE黑色羊皮涼鞋，35,000元。圖／Dior提供
D-WAVE黑色羊皮涼鞋，35,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR中度古銅色Cannage藤格紋迷你包，79,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR中度古銅色Cannage藤格紋迷你包，79,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎Lady Dior出席活動。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎Lady Dior出席活動。圖／Dior提供
Lady Dior My ABCDior焦糖米色小款手拿包，16萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior My ABCDior焦糖米色小款手拿包，16萬5,000元。圖／Dior提供
CD SIGNATURE黑色小牛皮拼接OBLIQUE小型化妝包，86,000元。圖／Dior提供
CD SIGNATURE黑色小牛皮拼接OBLIQUE小型化妝包，86,000元。圖／Dior提供
男性海軍藍CD DIAMOND圖騰帆布兩摺卡片套，13,000元。圖／Dior提供
男性海軍藍CD DIAMOND圖騰帆布兩摺卡片套，13,000元。圖／Dior提供

品牌 Dior

延伸閱讀

一篇貼文就能惹怒BP粉？Jisoo照片順序排在金妍兒後面　粉絲抗議：不尊重全球大使

2023精品運動風涼鞋：Chloé X Teva聯名、Dior、Gucci…5雙夏日涼鞋推薦

【包你入坑5原因】Jisoo機場穿搭新歡Dior C’est水桶包，低調細節沒說你不知道

Jisoo的狗狗好幸福！「低調奢華生日禮物」價值11萬　精緻細節一次看

相關新聞

精品開放官網購物又一家！DIOR男女裝、家飾品今起上線

Dior官方線上購物服務自即日起於台灣正式上線！自2023年６月１日起，台灣的消費者可於dior.com享受與實體精品店...

百年餅店 X 多肉植藝品牌 推出粽久久端午禮盒

隨著端午佳節即將到來，創新植藝品牌「有肉 SUCCULAND」三度與百年餅舖老店「李亭香」攜手合作，這次帶來嶄新設計的雙層蒸籠提盒，精心設計的粽子造型植栽，融合了李亭香自豪的台派糕點，端午節的傳統元素創新化！

FELLOW Opus 新國民磨豆機 搞定咖啡沖煮大小事！萬元以下最佳美型選擇

咖啡文化盛行的台灣，人手一杯咖啡已是日常，而在家自己像咖啡師一樣專業的沖煮咖啡，成為現代人品味生活的一種方式，不只是咖啡豆需要精心挑選，連沖煮咖啡的器具選擇，都是自我品味的一種展現，美國手沖精品咖啡器具品牌FELLOW，一系列美型沖煮器材，是咖啡愛好者的首選，針對咖啡愛好者的廣泛需求，特別推出Opus新國民磨豆機，對應多種沖煮方式，只要一台Opus磨豆機，讓你從義式咖啡、摩卡壺、手沖咖啡到虹吸咖啡都難不倒他，日前更是在Zeczec嘖嘖募資平台上超過1800名使用者支持。

溫濕控管自動化 梅雨鋒面都不怕

台灣準備進入梅雨季，鋒面來襲家裡開始容易出現潮濕悶熱的室內環境，黴菌滋生也隨著環境變化開始快速蔓延，影響生活品質及舒適度。

蘋果App Store年創1.1兆美元銷售額 這3類App疫後成長超驚人

手機已經不只是拿來聯繫、完成工作、享受娛樂的工具，透過手機App點餐、叫車、訂房也都已經成為現代人的日常。這在2008年...

雖然「感謝祭」優惠很吸引人 UNIQLO聯名七龍珠神龍召喚T恤組更要入手！

UNIQLO跟隨姐妹品牌GU腳步，將於6月2日起連續七天推出「感謝祭」優惠活動，精選十大必備商品最低價149元起之外，其中更吸引人的則是和「七龍珠DRAGON BALL」聯名UT系列，更提供全台只有300組的限定裝，開賣第一天就要排隊入手！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦