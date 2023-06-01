台灣高鐵2023暑假營隊熱情召集 6/2起至6/11止開放網路報名
青年學子引頸期盼的高鐵營隊即將再次啟動。「台灣高鐵2023暑假營隊」自6/2（五）起至6/11（日）止，開放網路報名，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名；趁著暑假，搭乘高鐵列車，透過深度導覽以及實作體驗，展開一趟兼具知性與趣味的探索高鐵旅程。
「台灣高鐵2023暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共八梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於6/12（一）以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於6月13日在活動報名網頁公告錄取名單。
台灣高鐵公司（2633）表示，「高鐵營隊」課程豐富充實，兼具趣味與學習意義，自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假必報的熱門營隊之一；截至2023年寒假營隊為止，累計參與人數達4,900人；過程中，學員們除將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程，並透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。
此外，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內先進的科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆了解精采的高鐵故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，展開一趟難忘的高鐵探索之旅。
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