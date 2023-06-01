誠品南西書店「首度不打烊」 同場加映深夜電影院
隨著誠品信義店將在今年底因租約到期熄燈，24小時書店將由誠品松菸店接棒，為了探索「晝夜閱讀不打烊」的無限可能，誠品「24X24燦爛相傳」計畫自6/3起揭開序幕，此項計畫將連結誠品全台北中南及亞洲24家店點，接力呈現書店在不同城市、不同時刻24小時不打烊的多元樣貌。第一棒將由誠品南西店5樓書店和文具館推出「跨時區夜讀旅行」。
誠品「24X24燦爛相傳」計畫每周選定台灣北中南一家書店24小時不打烊。6/3品南西店5樓書店和文具館推出「跨時區夜讀旅行」，除了夜貓子限定精選文具8.5折與多場特色講座，也策畫「深夜電影院」，特映名導蔡明亮作品《你那邊幾點》與奧斯卡金獎電影《愛情，不用翻譯》、《夢想之地》，一連看完三部電影可免費獲贈知名「大王漢寶殿」早餐。
擁獨特環形書區的誠品中友店，6/10將化身24小時限定奇幻文學主題夜書店，放映經典奇幻電影《哈利波特：神秘的魔法石》、《魔戒首部曲：魔戒現身》，並邀請厭世哲學家、謝金魚等作家暢談《哈利波特》書中的隱喻與哲學，以及《冰與火之歌》裡的英國女王史。此外，還有冰涼「妖魔之海」氣泡飲、無酒精奶油啤酒等特調飲品，搭配現場弦樂四重奏演出奇幻電影主題曲，邀請民眾體驗充滿奇幻感的不眠閱讀夜。
6/3起誠品信義店也將連續24周舉辦24場主題夜讀，首場由暢銷作家Peter Su現身分享創作歷程與閱讀觀點，還有臺北文學獎年金大獎得主鄧九雲、獨角獸計畫創辦人李惠貞、新生代詩人潘柏霖等作家名人接力開講。收藏24款藏書票，還有機會免費入住誠品行旅。
誠品特別邀請首位登上《紐約時報》的台灣插畫家川貝母等8位插畫創作者，設計24款紀念藏書票，誠品會員憑「24X24燦爛相傳計畫」當周主題店或誠品信義店24小時書店（含音樂館、知味市集）當日單筆600元以上發票，或參與「24X24」計畫系列活動，即可獲得紀念藏書票一張，完整蒐集全系列24款可抽誠品行旅住宿一晚，享受閱讀時光。
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