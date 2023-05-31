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新人到！Bally新任創意總監Simone Bellotti 9月見新章

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023秋冬的Bally，以黑金對比、俐落的剪裁輪廓，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供
2023秋冬的Bally，以黑金對比、俐落的剪裁輪廓，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供

時尚產業又有人事新異動，瑞士精品品牌Bally已任命Simone Bellotti為品牌新任的設計總監，並在品牌官方ig發表了相關聲明。

品牌前任的創意總監Rhuigi Villaseñor是在2022年1月加入、但在五月初時火速離任，雖然兩造「分手不出惡言」，在公開聲明中表示屬於共同的決定，但Rhuigi Villaseñor「在位」不到一年半的時間當然仍引起了時尚圈討論。

Rhuigi Villaseñor在任職BALLY期間，雖然僅推出春夏23、秋冬23兩季，但確實為成立於1851年的老牌注入新活力，而新任的Simone Bellotti先前則任職於GUCCI長達16年，並曾職於Bottega Veneta和Gianfranco Ferré工作。

據了解，Simone Bellotti最新涉入的系列則將是9月的米蘭時裝周男女大秀，而其長年在時尚產業的經驗，能否為180年老牌Bally注入新活水？相信在2023的9月米蘭，答案很快就會來到人們眼前，且拭目以待。

瑞士精品品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
瑞士精品品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
在Rhuigi Villaseñor卸任前上市的Bally SS23春夏系列，已成兩造合作的絕響。圖／Bally提供
在Rhuigi Villaseñor卸任前上市的Bally SS23春夏系列，已成兩造合作的絕響。圖／Bally提供
Bally在品牌官方ig的限時動態中提及了新任總監Simone Bellotti的人事動態，並表明其初個系列將在今年9月的米蘭時裝週登場。圖 / 翻攝自 IG @ Bally
Bally在品牌官方ig的限時動態中提及了新任總監Simone Bellotti的人事動態，並表明其初個系列將在今年9月的米蘭時裝週登場。圖 / 翻攝自 IG @ Bally
Bally在品牌官方ig的限時動態同樣呈現了Simone Bellotti的聲明，表示很榮幸被任命為Bally一員，並提到品牌前衛精神與設計工藝所帶來的強大靈感。圖 / 翻攝自 IG @ Bally
Bally在品牌官方ig的限時動態同樣呈現了Simone Bellotti的聲明，表示很榮幸被任命為Bally一員，並提到品牌前衛精神與設計工藝所帶來的強大靈感。圖 / 翻攝自 IG @ Bally
瑞士精品品牌Bally已任命Simone Bellotti為品牌新任的設計總監，並在品牌官方ig發表了相關聲明。圖 / Bally提供
瑞士精品品牌Bally已任命Simone Bellotti為品牌新任的設計總監，並在品牌官方ig發表了相關聲明。圖 / Bally提供

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