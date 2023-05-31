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新人到！Bally新任創意總監Simone Bellotti 9月見新章
時尚產業又有人事新異動，瑞士精品品牌Bally已任命Simone Bellotti為品牌新任的設計總監，並在品牌官方ig發表了相關聲明。
品牌前任的創意總監Rhuigi Villaseñor是在2022年1月加入、但在五月初時火速離任，雖然兩造「分手不出惡言」，在公開聲明中表示屬於共同的決定，但Rhuigi Villaseñor「在位」不到一年半的時間當然仍引起了時尚圈討論。
Rhuigi Villaseñor在任職BALLY期間，雖然僅推出春夏23、秋冬23兩季，但確實為成立於1851年的老牌注入新活力，而新任的Simone Bellotti先前則任職於GUCCI長達16年，並曾職於Bottega Veneta和Gianfranco Ferré工作。
據了解，Simone Bellotti最新涉入的系列則將是9月的米蘭時裝周男女大秀，而其長年在時尚產業的經驗，能否為180年老牌Bally注入新活水？相信在2023的9月米蘭，答案很快就會來到人們眼前，且拭目以待。
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