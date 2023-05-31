蝦皮購物「618全民年中慶」開跑 ! 攜手茶湯會、LG狂灑豪禮

炎炎盛夏到來，沁涼飲品成為民眾消暑首選，蝦皮購物「618全民年中慶」攜手茶湯會打造「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」兩款聯名消暑手搖飲，再與LG網羅10款夏日必備家電限時推出最低45折起超狂優惠，站上更有6大消暑任務，將祭出總價值近80萬元的沁涼回饋。上站玩遊戲還有超強豪禮，除豪灑「6張全站199元起免運」，6月1日至6月18日玩「蝦蝦果園」及「蝦幣豪禮箱」，還有1個月茶湯會指定飲品免費喝（30杯）、萬張茶湯會優惠券、LG涼夏家電優惠券等總價值高達344萬元的遊戲獎勵。

蝦皮購物「618全民年中慶」獨家攜手茶湯會強推2款聯名新品，6月1日起於全台門市開賣，其中「甘梅愛玉檸檬」以檸檬汁為基底搭配酸甜話梅，和透心涼的愛玉完美融合，打造消暑好滋味；「四季春蜂蜜拿鐵」則選用茶湯鮮綠金黃、帶有天然迷人花香的四季春結合濃醇鮮乳，再佐以純正龍眼蜂蜜增添風味。凡於茶湯會門市購買超強新品前出示「茶湯會 X 蝦皮購物－熱到氣鼠，不如棄暑」活動頁面就可享5元優惠（每人單筆消費限折扣一杯）；6月18日當天凌晨0點至2點上站使用免運券下單，加碼再抽618杯茶湯會指定飲品兌換券，共將抽出10名。

搶攻換季家電風潮，蝦皮購物「618全民年中慶」6月18日當天LG夏日家電限時下殺45折起，凌晨1點「LG WiFi智慧變頻雙門冰箱」優惠價17,900元；晚上8點能夠WiFi遠控的「LG直驅變頻上下門冰箱（星辰銀）」2萬元即可輕鬆入手，「LG PuriCare™ AeroTower風革機」兼具風扇和空氣清淨器功能，優惠價14,900元。為幫用戶聰明省荷包，6月17日前提前領免運券就有機會抽總價值50萬元的四大家電好禮，包括LG敲敲看冰箱、變頻空調、AeroTower等涼夏家電。