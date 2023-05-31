失傳酒家菜再現！台北大直英迪格X廚神阿發師 喜宴開辦

疫情漸遠，各飯店餐廳喜宴回籠，台北大直英迪格酒店繼去年推出南村私廚眷村菜大受好評後，今年邀請土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，即日起至8/31推出「失傳酒家菜」，包括8道酒家菜及失傳手路菜，從擺盤、盤飾、菜單都詳細研究，重新譜寫老台菜的新樣貌。10人宴席不分平假日每桌25,800元至35,800元起，加贈紅白酒2瓶，啤酒等軟性飲料無限暢飲，同時可加選那卡西表演，感受復古情味。

此次合作，國寶廚神阿發師獨家重現8道失傳菜色，包括古法芋泥香酥鴨、布袋雞、五彩蛋黃蝦、菊花古井貝，以及飲食男女電影裡經典的「五柳油網魚」等。

傳承三代的青青餐廳，1977年至今美味不減，阿發師表示，過去多是一天辦桌快閃，此次合作，也是青青餐廳首次聯名，從菜色挑選、器皿到盤飾，無一不仔細推敲，挑出的菜色，道道皆手工菜，也是餐廳的預約菜色；另提供客製化的版本，包括青青餐廳都未提供的私房料理。

大直英迪格總經理胡愛偉表示，大直英迪格的客群以25至45歲的新世代為主，偏好追求品味與質感的獨特體驗；此次合作意外獲得新人好評，也是讓新人、長輩、賓客都滿意的桌宴。

「失傳酒家菜」頭盤以5道冷盤展現人生的酸、甜、苦、辣、鮮5種滋味，接著是辦桌裡常見的「四喜拼盤」，名稱相同，卻是道道精彩手工，像是「香魚燒蛋捲」，原本是日治時期從日本皇室餐桌傳入台灣的優雅風味，為經典的和漢料理，阿發師嚴選台灣帶卵母香魚，特調醋水入味，低溫火候烘烤，秘制柴魚醬汁燉煮至魚骨軟化，再以蛋捲層層包覆香魚，最後用木板壓制成型，扎實豐厚的鎖住香魚的香、鮮、甜。

一般人熟悉的酒家菜經典「魷魚螺肉蒜」，此次也採用升級版，例如添以花膠增加膠質，罐頭的螺肉得經一年熟成，風味最為甘甜，阿發師說，「每一步都是眉角，完全不能偷呷步，最後還得以小火慢煮碰撞出海的甘甜鮮味」。

排盤之細膩講究如「芙蓉蒸魚卷」，芙蓉即是蒸蛋，以其鋪底，魚卷則取自魚菲力，再將多款青菜切成小塊或絲，包裹魚漿及花枝漿清蒸，搭配古醋、糖煮製成的醬汁；「魚得選800公克大小，肉質口感最佳，上桌必得有頭有尾」，阿發師說，這就是傳承至今的老味道。

辦桌也吃得到星級酒店端出的美國肋眼老饕，此外，最後回歸傳統，以冰涼的土芒果青刨冰收口。相關資訊可洽大直英迪格：02-3518-7778。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康