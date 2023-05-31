限時5天！7-ELEVEN「Mister Donut專櫃」波堤系列3入100元

6月2日是「國際甜甜圈日」，7-ELEVEN全台超過330間的「Mister Donut專櫃」每天販售新鮮製作超過15款甜甜圈商品，經典波堤系列更是擁有廣大粉絲。迎接國際甜甜圈日，7-ELEVEN「Mister Donut專櫃」即日起至6月4日展開波堤系列任選3入100元優惠活動，最高現省35元（相當於一杯CITY CAFE中杯冰美式咖啡），推薦人氣經典蜜糖波堤、草莓波堤、雙層巧克力波堤等，甜點控快衝一波。

7-ELEVEN「Mister Donut專櫃」同時獨家引進本週Mister Donut與LINE FRIENDS合作聯名甜甜圈「熊大款甜甜圈」、「莎莉款甜甜圈」、「熊美款甜甜圈」，Q萌模樣超吸睛，售價皆為75元。其中「熊大款甜甜圈」外層沾裹香醇可可沾醬，內餡為香甜天使鮮奶油，再以可可片點綴熊大的經典表情；「莎莉款甜甜圈」外表是沾上夏季清爽的檸檬優格沾醬，內餡以微酸甜的檸檬優格卡士達鮮奶油，增添兩種不同層次的檸檬風味；「熊美款甜甜圈」外表沾裹富有阿薩姆奶茶香氣的可可沾醬，內餡搭配牛奶卡士達鮮奶油，打造鮮奶茶甜甜圈風格。