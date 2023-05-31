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周杰倫丹寧外套襯金表 巧克力棕還原瑞士甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以丹寧外套搭配手上金表的周杰倫，展現動感的輕奢活力。圖／TUDOR提供、翻攝自 IG @ Tudor（合成圖）
以丹寧外套搭配手上金表的周杰倫，展現動感的輕奢活力。圖／TUDOR提供、翻攝自 IG @ Tudor（合成圖）

今年四月初瑞士Watches & Wonders表展時，帝舵（TUDOR）曾釋出一只短影片，揭露品牌全新表廠的落成。近日TUDRO再「追加」視覺新素材，由品牌代言人周杰倫配載上年度新品TUDOR ROYAL腕表，展現出動靜皆宜、相對古典的TUDOR風格。

在先前發表的TUDOR表廠宣傳影片中，只見穿上專業製表師白袍的周杰倫曾在畫面中一閃而過，俏皮的神情令人印象深刻；而本次新發表的視覺中，只見周杰倫戴上一款TUDOR ROYAL系列的41毫米巧克力棕色面盤腕表，另外同為品牌代言人的足球明星貝克漢則戴上一款Black Bay GMT腕表，表款為TUDOR年度明星級重點，特殊的酒紅、藍色雙色雙向外圈，再配上蛋白色面盤。

值得一提的是，周杰倫手上的TUDOR ROYAL表款具備黃金坑紋外圈，並結合切割坑紋與磨光飾面的相間隔，功能則具有時間、日期、星期顯示，41毫米的尺寸男女皆宜，合計共有4種尺寸、13種風格組合變化。想挑選一只情侶表？41毫米的尺寸同時也符合部分追求大表徑的女性，加上甜美的巧克力棕色也能讓皮膚顯白，訂價則為11萬7,000元。

除了曾親臨TUDOR表廠，周杰倫也曾換上專業白袍、為TUDOR表廠輕巧入鏡拍攝短影片。圖／翻攝自 IG @ Tudor
除了曾親臨TUDOR表廠，周杰倫也曾換上專業白袍、為TUDOR表廠輕巧入鏡拍攝短影片。圖／翻攝自 IG @ Tudor
TUDOR ROYAL 41毫米的表款混用了精鋼與黃金，加上中性尺寸，讓男女皆可配戴造型。圖／翻攝自 IG @ Tudor
TUDOR ROYAL 41毫米的表款混用了精鋼與黃金，加上中性尺寸，讓男女皆可配戴造型。圖／翻攝自 IG @ Tudor
Black Bay GMT腕表，41毫米、精鋼表殼、雙色雙向旋轉外圈、自動上鍊機械機芯，13萬6,500元。圖／TUDOR提供
Black Bay GMT腕表，41毫米、精鋼表殼、雙色雙向旋轉外圈、自動上鍊機械機芯，13萬6,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR ROYAL腕，41毫米、巧克力棕色面盤、316L鋼及黃金一體式表帶，自動上鍊機械機芯，11萬7,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR ROYAL腕，41毫米、巧克力棕色面盤、316L鋼及黃金一體式表帶，自動上鍊機械機芯，11萬7,000元。圖／TUDOR提供

腕表 周杰倫

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