周杰倫丹寧外套襯金表 巧克力棕還原瑞士甜美

今年四月初瑞士Watches & Wonders表展時，帝舵（TUDOR）曾釋出一只短影片，揭露品牌全新表廠的落成。近日TUDRO再「追加」視覺新素材，由品牌代言人周杰倫配載上年度新品TUDOR ROYAL腕表，展現出動靜皆宜、相對古典的TUDOR風格。

在先前發表的TUDOR表廠宣傳影片中，只見穿上專業製表師白袍的周杰倫曾在畫面中一閃而過，俏皮的神情令人印象深刻；而本次新發表的視覺中，只見周杰倫戴上一款TUDOR ROYAL系列的41毫米巧克力棕色面盤腕表，另外同為品牌代言人的足球明星貝克漢則戴上一款Black Bay GMT腕表，表款為TUDOR年度明星級重點，特殊的酒紅、藍色雙色雙向外圈，再配上蛋白色面盤。