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cama café連3周大撒幣 新會員加贈「買一送一券」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
cama會員年中慶登場，咖啡飲品寄杯優惠85折起。圖／cama café提供
cama會員年中慶登場，咖啡飲品寄杯優惠85折起。圖／cama café提供

連鎖咖啡品牌cama café會員年中慶將於6月1日起跑，包括寄杯優惠85折起、周周發送咖啡金50元、咖啡周邊優惠價等。活動期間，下載cama café APP註冊成為新會員，限量加碼贈送「中杯經典美式買一送一券」。

其中，寄杯優惠自6月5日至6月25日，全系列咖啡飲品，同品項、同規格享15杯88折、30杯85折優惠，可單店寄杯、自由選擇兌換冷飲或熱飲，再享累積cama café會員點數。

此外，下載cama café APP並免費註冊成為會員，即可於6月5日至6月25日連續3週，每周打開APP領取50元咖啡金(每張面額10元，每次發送5張)，所有會員皆同享優惠，活動期間加入也可領券享優惠。首次加入新會員，另加碼贈送「中杯經典美式買一送一券」(6月1日起，限額5,000名)。

cama café今年春季攜手日本花道藝術品牌plantica推出聯名限量周邊商品，會員年中慶期間(6月1日至6月30日)另有單一特價超值優惠，例如花咖冷水瓶原價299元，年中慶5折入手價149元；花咖牛皮提袋(共有白色、灰色，兩款色選) 原價350元，年中慶優惠199元；期間於cama café指定門市購買經典萃取旋轉咖啡機、便攜式電動磨豆機，即贈半磅咖啡豆一包(口味任選)。

cama會員年中慶，於指定門市購買經典萃取旋轉咖啡機、便攜式電動磨豆機，即贈半磅咖啡豆一包(口味任選)。圖／cama café提供
cama會員年中慶，於指定門市購買經典萃取旋轉咖啡機、便攜式電動磨豆機，即贈半磅咖啡豆一包(口味任選)。圖／cama café提供

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