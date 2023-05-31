藍面新色曬輕奢 GUCCI 25H表款新色到

一天共有24個小時（Hour），但假如一天有額外的第25小時，你會怎麼利用？GUCCI推出25H系列全新款式：40毫米的藍色面盤與34、38毫米的彩色皮革，帶來超越時光之外的幾何摩登之選。

向來訴求懷舊、享樂精神的GUCCI，其25H系列腕表具有超薄的表殼量體，但搭配多邊形的幾何表殼，因而散發鮮明的存在感。品牌先前也曾邀請兩位品牌好友Jessica Chastain與英國男星Idris Elba拍攝形象廣告，在搭配上華麗的綢緞光澤或西裝後，展現出神秘、帶有享樂氣氛的情境聯想。