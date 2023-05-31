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藍面新色曬輕奢 GUCCI 25H表款新色到

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為GUCCI品牌好友的Jessica Chastain，也曾為25H系列腕表拍攝形象視覺，展現神秘、懷舊的摩登氛圍。圖／GUCCI提供
身為GUCCI品牌好友的Jessica Chastain，也曾為25H系列腕表拍攝形象視覺，展現神秘、懷舊的摩登氛圍。圖／GUCCI提供

一天共有24個小時（Hour），但假如一天有額外的第25小時，你會怎麼利用？GUCCI推出25H系列全新款式：40毫米的藍色面盤與34、38毫米的彩色皮革，帶來超越時光之外的幾何摩登之選。

向來訴求懷舊、享樂精神的GUCCI，其25H系列腕表具有超薄的表殼量體，但搭配多邊形的幾何表殼，因而散發鮮明的存在感。品牌先前也曾邀請兩位品牌好友Jessica Chastain與英國男星Idris Elba拍攝形象廣告，在搭配上華麗的綢緞光澤或西裝後，展現出神秘、帶有享樂氣氛的情境聯想。

新款的25H腕表擁有40毫米的藍色面盤並運用品牌自製超薄機芯，其中一款採用一體成形式金屬鍊帶，另一款則以PVD金色表殼搭配黑色皮表帶，輕鬆駕馭晚宴或商務場合，34或38毫米的石英腕表則首度推出紅、白、黑色的菱格紋表帶。石英機芯訂價49,000元至54,000元不等，藍色面盤則約29萬5,000元至49萬9,900元不等。

GUCCI 25H系列腕表，34毫米、PVD金色表殼、石英機芯，白色皮表帶，54,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 25H系列腕表，34毫米、PVD金色表殼、石英機芯，白色皮表帶，54,000元。圖／GUCCI提供
流暢的一體成型金屬鍊帶，讓25H系列自動腕表散發出摩登、懷舊的金屬光澤。圖／GUCCI提供
流暢的一體成型金屬鍊帶，讓25H系列自動腕表散發出摩登、懷舊的金屬光澤。圖／GUCCI提供
GUCCI 25H系列40毫米自動機械表，49萬9,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI 25H系列40毫米自動機械表，49萬9,900元。圖／GUCCI提供
無論是38或34毫米的25H石英腕表，面盤上特殊的GG Logo搭配上金黃色視覺，成為輕奢風格的情侶對表。圖／GUCCI提供
無論是38或34毫米的25H石英腕表，面盤上特殊的GG Logo搭配上金黃色視覺，成為輕奢風格的情侶對表。圖／GUCCI提供

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