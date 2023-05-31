迎戰618購物節！7-ELEVEN「指定日用品、指定CITY系列」限時買1送1

搶攻618購物節商機，7-ELEVEN門市即日起至6月4日限時5天展開「涼夏購物節」活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付購買全店指定商品滿額享現折100元優惠；i預購「618狂歡購物節」自6月1日起開跑，購買指定商品並使用AFTEE結帳最高享12% OPEN POINT點數回饋；另有消費者最愛的CITY系列限時推出指定飲品買1送1，OPEN POINT App「行動隨時取」限時祭出666元組合及新品限量嘗鮮價等優惠。

7-ELEVEN即日起至6月4日限時5天推出「涼夏購物節」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具結帳享立折22元優惠、滿額888元享立折100元優惠（單筆折抵上限300元）。

6月1日至6月4日限時4天7-ELEVEN門市推出CITY指定飲品加碼優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買1送1；CITY CAFE特大杯桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買2送1（價低者折，以五捨六入計算）；CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買1送1；CITY TEA現萃茶香鑽水果茶買1送1；CITY PEARL珍珠奶茶買2送1。現萃茶、精品咖啡限指定門市販售。

7-ELEVEN同步針對夏季出遊需求，即日起至6月27日推出指定濕巾、衛生棉、牙刷買1送1等優惠，包括高露潔專業型牙刷49元買1送1，NF蘆薈保濕舒緩凝膠149元買1送1，愛康抗菌透芯涼感日用24cm（8片）99元買1送1，舒潔袖珍面紙（10抽3入）15元買1送1；夏季指定防曬用品祭出任選第2件7折、美麗日記面膜8入任選2件399元、澎澎香浴乳同步推出快閃優惠特賣2件178元。

7-ELEVEN i預購「618狂歡購物節」自6月1日至6月30日開跑，全站不限消費金額天天免運，購買指定商品消費滿1,200元享6% OPEN POINT點數回饋，部分商品使用AFTEE結帳再加碼6%，最高享12% OPEN POINT點數回饋。必搶商品包括「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml 3入組（國際航空版）」特價8,999元（原價26,280元，約34折）；「怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+ 35ml 10入組」特價5,990元（原價9,500元，約63折）；活動首5日AFTEE全客戶不限金額結帳現折10%（上限100元，限量500名）。

此外，6月1日適逢世界牛奶日，7-ELEVEN i預購精選多款好物限時6% OPEN POINT點數回饋，包括團購超夯純鮮乳製作的「台東初鹿牧場饅頭」以及夏天必吃的「阿奇儂X台東初鹿牧場牛奶雪糕」，使用初鹿牧場乳源，濃郁香醇的自然乳香，入口隨即能感受到最純粹的味道。

迎接炎夏，OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至6月6日推出4種666元涼夏特大杯優惠飲品組合，包括飲料控夏季最愛的CITY TEA冰淇淋紅茶、超消暑的CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／CITY CAFE西西里風檸檬咖啡都在優惠中，除了自用還可以線上分享給朋友；全新口味CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡2杯99元超級優惠每日限量5,000組。