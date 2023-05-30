全新包廂專案 捌伍添第「6道式短套餐」吃巧吃飽

位於台北101大樓85樓的中餐廳「捌伍添第」，除了提供精緻的中式料理之外，也能享用絕佳的視野景觀。為了讓傳統中菜也能滿足小型團體用餐、商務聚餐、家庭聚餐的需求，捌伍添第新推出「快食尚包廂專案」，提供10～20人包廂，低消2萬元起，另外還有新規劃的6道式短套餐，適合講求效率的商業午宴。

由香港名廚謝文坐鎮的捌伍添第，自2021年10月正式開幕，提供創意與傳統兼具的多樣化中式料理，也曾名列台北米其林指南推薦名單。隨著疫情趨緩，各大企業商務宴客需求增加，捌伍添第新規劃「快食尚包廂專案」，提供6間可容納10～20人不等的包廂，方便賓客在享受美食之餘，仍可擁有隱密與私密性。10人包廂低消2萬元起，平均每人2,000元。

同時捌伍添第也推出「快食尚－六道式短套餐」，匯聚店內招牌菜色，讓顧客在有限的時間內吃巧吃飽，包括有1,980、2,380、2,580、3,380元等不同價位選擇，亦可依照個人價位與需求，提供客製化服務。

以3,380元的菜單為例，可以吃得到化皮烤乳豬、麻辣海蜇皮、捌伍明蝦卷作為前菜，還有千絲蘿蔔酥、捌伍鮮蝦餃、海膽水晶餃等點心。菜單中新登場的「捌伍明蝦捲」使用糯米紙將新鮮明蝦、青瓜、烏魚子等食材包裹成捲，油炸至金黃後上桌，滋味鮮香。