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全新包廂專案 捌伍添第「6道式短套餐」吃巧吃飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
捌伍添第推出「快食尚包廂專案」，提供10～20人包廂，低消2萬元起。圖／捌伍添第提供
捌伍添第推出「快食尚包廂專案」，提供10～20人包廂，低消2萬元起。圖／捌伍添第提供

位於台北101大樓85樓的中餐廳「捌伍添第」，除了提供精緻的中式料理之外，也能享用絕佳的視野景觀。為了讓傳統中菜也能滿足小型團體用餐、商務聚餐、家庭聚餐的需求，捌伍添第新推出「快食尚包廂專案」，提供10～20人包廂，低消2萬元起，另外還有新規劃的6道式短套餐，適合講求效率的商業午宴。

由香港名廚謝文坐鎮的捌伍添第，自2021年10月正式開幕，提供創意與傳統兼具的多樣化中式料理，也曾名列台北米其林指南推薦名單。隨著疫情趨緩，各大企業商務宴客需求增加，捌伍添第新規劃「快食尚包廂專案」，提供6間可容納10～20人不等的包廂，方便賓客在享受美食之餘，仍可擁有隱密與私密性。10人包廂低消2萬元起，平均每人2,000元。

同時捌伍添第也推出「快食尚－六道式短套餐」，匯聚店內招牌菜色，讓顧客在有限的時間內吃巧吃飽，包括有1,980、2,380、2,580、3,380元等不同價位選擇，亦可依照個人價位與需求，提供客製化服務。

以3,380元的菜單為例，可以吃得到化皮烤乳豬、麻辣海蜇皮、捌伍明蝦卷作為前菜，還有千絲蘿蔔酥、捌伍鮮蝦餃、海膽水晶餃等點心。菜單中新登場的「捌伍明蝦捲」使用糯米紙將新鮮明蝦、青瓜、烏魚子等食材包裹成捲，油炸至金黃後上桌，滋味鮮香。

套餐中的湯品「淮山杞子花膠燉烏雞」精選台灣在地烏骨雞，經細火慢煲、去除雜質等程序，再加入淮山、枸杞、花膠等食材燉煮，風味雅緻而溫潤。至於「鮑汁扣南非鮮鮑」選用南非四頭鮑魚，搭配老雞、排骨、雞腳等食材燜煮入味，最後淋上鮑汁，口感軟嫩富彈性。最後還有「港式雲吞麵」、「楊枝甘露 椰汁紅棗糕」收尾。

千絲蘿蔔酥、捌伍鮮蝦餃、海膽水晶餃。記者陳睿中／攝影
千絲蘿蔔酥、捌伍鮮蝦餃、海膽水晶餃。記者陳睿中／攝影
淮山杞子花膠燉烏雞。記者陳睿中／攝影
淮山杞子花膠燉烏雞。記者陳睿中／攝影
港式雲吞麵。記者陳睿中／攝影
港式雲吞麵。記者陳睿中／攝影
鮑汁扣南非鮮鮑。記者陳睿中／攝影
鮑汁扣南非鮮鮑。記者陳睿中／攝影
化皮烤乳豬、麻辣海蜇皮、捌伍明蝦卷。記者陳睿中／攝影
化皮烤乳豬、麻辣海蜇皮、捌伍明蝦卷。記者陳睿中／攝影
楊枝甘露 椰汁紅棗糕。記者陳睿中／攝影
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套餐 餐廳 台北101

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