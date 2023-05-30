招財開運 「金雞開運58度金門高粱酒」全家6月限量獨賣

南投竹山紫南宮是全台灣最旺的財神廟之一，每年吸引大批信眾到訪求發財金與祈福金雞，祈求帶來好運及財旺。順應民眾對招財開運的渴求，金門酒廠文創工藝美學以金雞坐姿為造型，加上6顆金蛋及1枚通寶錢幣，設計出「金雞開運．金門高粱酒」限定款禮盒，全球限量僅5000瓶，單瓶容量500毫升，每盒建議售價6,280元，6月將於全家便利商店獨賣。

「金雞開運．金門高粱酒」的酒體，特別選用金門酒廠連年榮獲世界金牌的58度金門高粱酒，口感香醇濃郁、回味悠長，不但風味越陳越香，身價也越陳越增值。

這次的限定款禮盒，酒器採金雞造型，特別在雞冠及雞身鑲入寶石及國際級水鑽共605顆，預示著新的開始與希望，金雞以鍍金方式呈現，正象徵起家興旺與萬事亨通、步步高陞的美好願景。禮盒中6顆金蛋及1枚通寶錢幣均使用鋅合金材質製成，也象徵著黃金萬兩、錢源滾滾來。

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