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招財開運 「金雞開運58度金門高粱酒」全家6月限量獨賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「金雞開運．金門高粱酒」限定款禮盒，象徵起家興旺之意，每盒建議售價6,280元。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金雞開運．金門高粱酒」限定款禮盒，象徵起家興旺之意，每盒建議售價6,280元。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投竹山紫南宮是全台灣最旺的財神廟之一，每年吸引大批信眾到訪求發財金與祈福金雞，祈求帶來好運及財旺。順應民眾對招財開運的渴求，金門酒廠文創工藝美學以金雞坐姿為造型，加上6顆金蛋及1枚通寶錢幣，設計出「金雞開運．金門高粱酒」限定款禮盒，全球限量僅5000瓶，單瓶容量500毫升，每盒建議售價6,280元，6月將於全家便利商店獨賣。

「金雞開運．金門高粱酒」的酒體，特別選用金門酒廠連年榮獲世界金牌的58度金門高粱酒，口感香醇濃郁、回味悠長，不但風味越陳越香，身價也越陳越增值。

這次的限定款禮盒，酒器採金雞造型，特別在雞冠及雞身鑲入寶石及國際級水鑽共605顆，預示著新的開始與希望，金雞以鍍金方式呈現，正象徵起家興旺與萬事亨通、步步高陞的美好願景。禮盒中6顆金蛋及1枚通寶錢幣均使用鋅合金材質製成，也象徵著黃金萬兩、錢源滾滾來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下座酒器採聚寶盆造型，象徵開運招財無往不利；加贈6顆金及1枚通寶錢幣，有「開運生財、財源滾滾」寓意。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
下座酒器採聚寶盆造型，象徵開運招財無往不利；加贈6顆金及1枚通寶錢幣，有「開運生財、財源滾滾」寓意。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒器鑲入寶石與國際級水鑽共605顆。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒器鑲入寶石與國際級水鑽共605顆。圖／花見行銷提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 紫南宮 開運

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