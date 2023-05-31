金曲最佳編曲入圍雙拼！王希文、大象體操聯手打造音樂劇「怪胎」6月台北開演

同時入圍第 34 屆金曲獎最佳編曲人獎的王希文與大象體操，將於今年 6 月合作全新的音樂劇作品「怪胎」，對於彼此同時入圍的心情，王希文表示祝福並且保持平常心；大象體操團員涂嘉欽則笑答「如果是我們樂團得獎，相信希文老師也會替我們感到開心吧，因為我們都是『怪胎』團隊！」，大象體操同時也入圍了最佳樂團的獎項。

音樂劇「怪胎」改編自廖名毅導演同名電影作品，由金獎作曲人王希文創辦之瘋戲樂工作室製作，結合康雅婷、那祈、周家寬及蔡邵桓等實力派演員，更邀請多次榮獲金音獎肯定的人氣樂團大象體操擔任編曲及現場演出，以輕鬆詼諧的劇情探討愛情世界中的關係變化。

大象體操自曝「每晚聽著王希文的聲音入睡」

貝斯手張凱婷則表示在收到王希文製作的 demo 後花了很長時間消化，透露自己「近半年都聽著王希文的歌聲入睡」。圖／瘋戲樂工作室提供

日前大象體操上電台節目宣傳音樂劇，大方分享首次挑戰舞台劇的心情。吉他手張凱翔表示從半前開始創作編曲的過程就感到非常興奮，正式彩排時對演員們的精湛的演技和歌聲更是感到驚艷，令他更加期待正式演出。鼓手涂嘉欽則十分擔心自己的體能狀況，由於最初以為正式演出時會播放預錄的音樂檔案，後來在多次與製作人王希文討論後，決定接下現場樂團的工作，共計 24 場的演出都將以現場演奏的形式呈現，坦言自己在興奮之餘也擔心體力透支，開玩笑說盼能夠收到營養補給品或是按摩儀器廠商的贊助。

貝斯手張凱婷則表示在收到王希文製作的 demo 後花了很長時間消化，透露自己「近半年都聽著王希文的歌聲入睡」，整天都忙著思考著如何以大象體操一貫的風格去呈現音樂劇需要的效果，每天都在跟自己對話、拉扯。