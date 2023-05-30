快訊

im.B案延燒！ 刑事局拘提行政院前政務顧問陳振坤

新餐廳／20種現流活海鮮上餐檯 礁溪寒沐「岩彩」搶鮮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
岩彩海鮮餐廳有日本進口帝王蟹與各種現流海鮮。圖／礁溪寒沐提供
岩彩海鮮餐廳有日本進口帝王蟹與各種現流海鮮。圖／礁溪寒沐提供

迎接疫後暑假商機，礁溪寒沐酒店「岩彩」海鮮餐廳搶在旺季前新開幕，行政副主廚郭偉鈞帶領團隊，依循大自然時序，以四季現流海鮮為主角，融合中式及日式的料理手法，推出各樣海鮮料理。業者表示，餐廳每日選自大溪及南方澳漁港的現流海鮮，以清蒸、乾煎與火烤等烹飪手法，完美展現時令食材的本味。此外，也進口頂級海鮮如日本帝王蟹、加拿大波士頓龍蝦等，讓饕客盡賞鮮美滋味。

餐廳氛圍低調沉穩，最吸睛的是入門迎來長3.1公尺的大魚缸，缸內有帝王蟹、象拔蚌、沙公等頂級食材，水缸採嚴格控溫、分區照料的方式，確保活海鮮的品質。另外，餐廳也規劃有「海鮮檯」，每日超過20種現流、活海鮮輪番上陣，春夏時節推薦野生角魚、那個魚、青雞，採現點現做，旅人彷若身在漁港。

主廚推薦菜「刺身拼盤」，排盤如百花綻放，這是主廚依據當日魚獲，挑選最適合的魚種，以俐落刀工將其切成厚薄適中的魚片，搭配來自阿里山的現磨山葵、紫蘇葉，海之味在口中綻放，夏季還有機會品嘗迦納、龍占、紅甘、長尾鳥、拉倫等在地魚種。

此外，主廚也發揮創意，將在地小吃「米粉湯」完美升級為「龍蝦海鮮米粉湯」，以紅蔥頭、香菇、蝦米，搭配輕烤後的龍蝦殼、豬骨及魚骨一同煨煮，再放加入柴魚、洋蔥、紅蘿蔔與白蘿蔔增加甘甜味，並滴入宜蘭在地紅露酒提鮮，再加入澳洲龍蝦、牛奶貝、虎蝦與小卷等豐富海鮮，搭配吸滿海鮮精華的宜蘭在地米粉，鮮美已極。

主打的頂級活海鮮，包含北海道帝王蟹、波士頓龍蝦、愛知縣象拔蚌與台灣東部海域牛奶貝等，主廚以蒸、煮、炒、烤等多元料理手法，讓饕客大啖海鮮的甘甜本味。主廚特別推薦時價的「北海道帝王蟹兩吃」，以清蒸與碳烤保留蟹肉清甜，搭配特製芥末椒鹽與蒜蓉醬等調味，更添鮮甜。

岩彩海鮮餐廳

地址：礁溪寒沐行館2樓(宜蘭縣礁溪鄉健康路2號2F)

時間：11:30~14:00、17:30~21:30

礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳，有大面魚缸展示各式活海鮮。圖／礁溪寒沐提供
礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳，有大面魚缸展示各式活海鮮。圖／礁溪寒沐提供
礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳沉穩大器。圖／礁溪寒沐提供
礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳沉穩大器。圖／礁溪寒沐提供
岩彩海鮮餐廳「龍蝦海鮮米粉湯」。圖／礁溪寒沐提供
岩彩海鮮餐廳「龍蝦海鮮米粉湯」。圖／礁溪寒沐提供

海鮮 餐廳

延伸閱讀

鯖魚、鮭魚、白帶魚哪個熱量高？一圖看懂常見海鮮熱量及脂肪含量

情侶住礁溪溫泉飯店驚見針孔攝影存大量影片 多人受害

溫泉酒店驚見針孔 飯店千金張齡予呼籲：公布哪家飯店

身分證G開頭宜蘭人獨享 礁溪寒沐甜點麵包這幾天85折

相關新聞

買飲料「可以摸奶」惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

台中市手搖飲「軍茶」近期傳出有網紅「露出摸奶」的爭議事件，引起社會熱烈討論。對此，軍茶總部發布聲明，表示該女為加盟主之朋...

台劇產量大爆發藏隱憂？業界觀察：若無法外銷恐變泡沫化

關注台劇的觀眾近來應該有發現一個現象，從媒體得知的台劇量非常多，卻有許多劇等了又等，都只聞樓梯響、不見有人來，這是發生了什麼事呢？事實上並不只台劇，這兩年韓國也面臨類似的狀態，究竟產業發生了什麼特殊現象，導致劇集產量爆增，卻又有這麼多劇不確定播出平台、定不了檔呢？

新餐廳／20種現流活海鮮上餐檯 礁溪寒沐「岩彩」搶鮮

迎接疫後暑假商機，礁溪寒沐酒店「岩彩」海鮮餐廳搶在旺季前新開幕，行政副主廚郭偉鈞帶領團隊，依循大自然時序，以四季現流海鮮...

AsiaYo推「全民躺平去旅行」 突破600萬哩程競拍

AsiaYo日前推出「號招！全民躺平去旅行」活動專案，設計了「亞洲跑跑趴」線上遊戲活動頁面，透過簡單的遊戲累積換取哩程積...

全家便利商店攜手客委會「浪漫台三線藝術季！跨界打造客家新風味

由行政院客家委員會主辦，並以客家文化為主軸的第2屆「浪漫台三線藝術季」，將於6月24日正式開跑，全家便利商店深耕鄰里、支...

大師創作LINE貼圖免費下載！超實用時髦風格一秒到巴黎

又有大師級免費LINE貼圖下載了，DIOR迪奧為慶祝迪奧緹花全能修護霜上市，特別跟屢獲國際大獎的台灣插畫藝術家鄒駿昇合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦