新餐廳／20種現流活海鮮上餐檯 礁溪寒沐「岩彩」搶鮮

迎接疫後暑假商機，礁溪寒沐酒店「岩彩」海鮮餐廳搶在旺季前新開幕，行政副主廚郭偉鈞帶領團隊，依循大自然時序，以四季現流海鮮為主角，融合中式及日式的料理手法，推出各樣海鮮料理。業者表示，餐廳每日選自大溪及南方澳漁港的現流海鮮，以清蒸、乾煎與火烤等烹飪手法，完美展現時令食材的本味。此外，也進口頂級海鮮如日本帝王蟹、加拿大波士頓龍蝦等，讓饕客盡賞鮮美滋味。

餐廳氛圍低調沉穩，最吸睛的是入門迎來長3.1公尺的大魚缸，缸內有帝王蟹、象拔蚌、沙公等頂級食材，水缸採嚴格控溫、分區照料的方式，確保活海鮮的品質。另外，餐廳也規劃有「海鮮檯」，每日超過20種現流、活海鮮輪番上陣，春夏時節推薦野生角魚、那個魚、青雞，採現點現做，旅人彷若身在漁港。

主廚推薦菜「刺身拼盤」，排盤如百花綻放，這是主廚依據當日魚獲，挑選最適合的魚種，以俐落刀工將其切成厚薄適中的魚片，搭配來自阿里山的現磨山葵、紫蘇葉，海之味在口中綻放，夏季還有機會品嘗迦納、龍占、紅甘、長尾鳥、拉倫等在地魚種。

此外，主廚也發揮創意，將在地小吃「米粉湯」完美升級為「龍蝦海鮮米粉湯」，以紅蔥頭、香菇、蝦米，搭配輕烤後的龍蝦殼、豬骨及魚骨一同煨煮，再放加入柴魚、洋蔥、紅蘿蔔與白蘿蔔增加甘甜味，並滴入宜蘭在地紅露酒提鮮，再加入澳洲龍蝦、牛奶貝、虎蝦與小卷等豐富海鮮，搭配吸滿海鮮精華的宜蘭在地米粉，鮮美已極。

主打的頂級活海鮮，包含北海道帝王蟹、波士頓龍蝦、愛知縣象拔蚌與台灣東部海域牛奶貝等，主廚以蒸、煮、炒、烤等多元料理手法，讓饕客大啖海鮮的甘甜本味。主廚特別推薦時價的「北海道帝王蟹兩吃」，以清蒸與碳烤保留蟹肉清甜，搭配特製芥末椒鹽與蒜蓉醬等調味，更添鮮甜。

岩彩海鮮餐廳 地址：礁溪寒沐行館2樓(宜蘭縣礁溪鄉健康路2號2F) 時間：11:30~14:00、17:30~21:30

礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳，有大面魚缸展示各式活海鮮。圖／礁溪寒沐提供

礁溪寒沐酒店「岩彩」餐廳沉穩大器。圖／礁溪寒沐提供