這畫面太美好！千黛亞、安海瑟薇貼臉沐浴陽光下

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）發表品牌形象廣告「Magnificence Never Ends」，由兩大全球代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）與千黛亞（Zendaya）共同演繹，刻畫寶格麗對於瑰麗美學的不懈追求、持續躍進。這組全新形象照片由享負盛名的時尚攝影師David Sims操刀，影片則是由義大利名導Paolo Sorrentino導演。

有別於去年的品牌形象廣告Unexpected Wonders旨在陳述日常點點滴滴都能化為雋永的激情與歡愉，Magnificence Never Ends更著眼於每天都有靈感新面向，等著我們大膽發掘。安海瑟薇與千黛亞分別以獨特的個人魅力演繹絢爛的寶格麗頂級珠寶，在影片中以真誠的態度自在體會，分享隨時準備好迎接生活無窮美好的能量。

千黛亞於廣告中配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，白K金鑲嵌1顆梨形切割哥倫比亞祖母綠重約16.58克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
千黛亞於廣告中配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，白K金鑲嵌1顆梨形切割哥倫比亞祖母綠重約16.58克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
安海瑟薇於廣告中配戴的BVLGARI Mediterranea系列Sicilian Light頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／寶格麗提供
安海瑟薇於廣告中配戴的BVLGARI Mediterranea系列Sicilian Light頂級鑽石項鍊，鉑金鑲嵌鑽石。圖／寶格麗提供
安海瑟薇於廣告中配戴的BVLGARI Mediterranea系列Diocletian Garland頂級藍寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌2顆梨形切割矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石分別重約21.15克拉與19.42克拉、藍寶石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
安海瑟薇於廣告中配戴的BVLGARI Mediterranea系列Diocletian Garland頂級藍寶石與鑽石耳環，鉑金鑲嵌2顆梨形切割矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石分別重約21.15克拉與19.42克拉、藍寶石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇與千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇與千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人千黛亞演繹2023品牌形象廣告Magnificence Never Ends。圖／寶格麗提供
千黛亞於廣告中配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠鑲嵌縞瑪瑙與鑽石項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
千黛亞於廣告中配戴的Bulgari Eden the Garden of Wonders系列頂級祖母綠鑲嵌縞瑪瑙與鑽石項鍊，白K金鑲嵌縞瑪瑙、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供

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