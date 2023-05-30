這畫面太美好！千黛亞、安海瑟薇貼臉沐浴陽光下
寶格麗（BVLGARI）發表品牌形象廣告「Magnificence Never Ends」，由兩大全球代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）與千黛亞（Zendaya）共同演繹，刻畫寶格麗對於瑰麗美學的不懈追求、持續躍進。這組全新形象照片由享負盛名的時尚攝影師David Sims操刀，影片則是由義大利名導Paolo Sorrentino導演。
有別於去年的品牌形象廣告Unexpected Wonders旨在陳述日常點點滴滴都能化為雋永的激情與歡愉，Magnificence Never Ends更著眼於每天都有靈感新面向，等著我們大膽發掘。安海瑟薇與千黛亞分別以獨特的個人魅力演繹絢爛的寶格麗頂級珠寶，在影片中以真誠的態度自在體會，分享隨時準備好迎接生活無窮美好的能量。
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