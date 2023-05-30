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日韓時尚新星！李帝努攜手FERRAGAMO 紀梵希簽下菜菜緒
FERRAGAMO宣佈韓國男團NCT成員李帝努（Jeno Lee）成為品牌首位男性全球品牌大使。這位具有療癒笑容而深受歡迎的男星，曾於今年二月曾前往米蘭出席欣賞品牌2023秋冬系列時裝秀，後續也陸續與FERRAGAMO合作了許多拍攝及活動；品牌創意總監Maximilian Davis表示：「Jeno Lee擁有迷人的個人特色，我們對創意有著一樣的熱情，很幸運他能加入FERRAGAMO。」
而LVMH集團旗下的品牌紀梵希（GIVENCHY）則是宣布近年來在日劇演出亮眼、並在社群上擁有高人氣的的菜菜緒（Nanao）成為全新日本品牌大使。模特兒出身的菜菜緒擁有高挑身材和高冷的時尚臉，善用自己特色的她靠著演出許多反派角色而展露頭角，榮獲高達五次「日劇學院賞」助演女優賞（最佳女配角）。
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