超模Vittoria Ceretti美戴墨鏡造型好殺！超強氣場讓人難忽視

以「老佛爺的最後一任繆思」聞名、也是精品御用模特兒的Vittoria Ceretti成為Ray-Ban最新款太陽眼鏡廣告代言人，超殺形象讓人忍不住多看兩眼。而Vittoria Ceretti詮釋的太陽眼鏡也不簡單，為業界首創的反轉鏡片，從凸面變成凹面，除了更吸引人注目之外，還能提高防眩光機能性。

得益於創新生產技術，Ray-Ban發表了世界第一個REVERSE反轉系列太陽眼鏡，讓鏡片的形狀從傳統的凸面變為凹面，打造出顛覆性設計。這不僅僅是噱頭，根據Ray-Ban提供的資料表示，比起傳統鏡片更能提升防眩光在眼睛最敏感的波長下減少70%的反射，並運用在AVIATOR、WAYFARER、CARAVAN和BOYFRIEND四個經典款式上。所以邀請了超模Vittoria Ceretti擔任劃時代產品的廣告代言人，透過她強大氣場的詮釋，展現REVERSE反轉系列與眾不同處，也使消費者躍躍欲試新款設計。

Oliver Peoples在這季新品，則是聚焦好萊塢60年代末期到90年代經典電影魅力。圖／Oliver Peoples提供

而奢華眼鏡品牌Oliver Peoples在這季新品，則是聚焦好萊塢60年代末期到90年代經典電影魅力，將優雅、簡潔的設計元素融入獨特金銀絲芯線等招牌元素，並結合醋酸纖維鏡框，體現了品牌擁有復古情懷卻又俐落現代的品味。主要的9款設計，既有Oliver Peoples最引以為傲的獨家花絲工藝，更有嬉皮元素與中古世紀韻味結合的經典款。或是採取日本製造鈦金屬，以雙鼻樑為造型主題的DRESNER款式、復刻60年代風格造型的ALLENBY鏡框，每一副都散發著讓人想要一探究竟的吸引力。

超模Vittoria Ceretti受邀詮釋Ray-Ban REVERSE反轉系列太陽眼鏡。圖／Ray-Ban提供

Oliver Peoples ALLENBY眼鏡，14,700元。圖／Oliver Peoples提供

Oliver Peoples DRESNER太陽眼鏡，15,800元。圖／Oliver Peoples提供

Ray-Ban REVERSE反轉系列CARAVAN太陽眼鏡，8,150元。圖／Ray-Ban提供