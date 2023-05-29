熊大、莎莉變超萌甜甜圈 Mister Donut限時「買6送3」

喜歡熊大、莎莉等LINE FRIENDS明星的粉絲們注意囉！Mister Donut自5月30日起，推出LINE FRIENDS系列新品，不僅有熊大甜甜圈、莎莉甜甜圈等甜點，還有飲料提袋、保冷袋等週邊商品，另外還有7款酸甜的檸檬優格甜甜圈同步登場。為慶祝新品上市，還有「買6送3」的限時優惠。

全新登場的「熊大款甜甜圈」沾裹可可沾醬作為外觀，內餡則是香甜的天使鮮奶油內餡，並以可可片、可可醬繪製出熊大的經典表情，每顆75元。「莎莉款甜甜圈」外層為檸檬優格可可醬，搭配檸檬優格卡士達鮮奶油內餡，有著酸酸甜甜的清爽感，每顆75元。至於「熊美款甜甜圈」選用奶茶可可沾醬包裹，內餡以牛奶卡士達鮮奶油做搭配，每顆75元。

除了甜甜圈外，活動期間包括紙盒、提袋，也都可以見到LINE FRIENDS的經典元素。還有「熊大款飲料提袋」、「熊美款飲料提袋」，方便粉絲帶著走，消費滿100元，可以用159元加購1個。另外並有「熊大甜甜圈款保冷袋」、「莎莉甜甜圈款保冷袋」，消費滿100元即可加購，加購價259元。數量有限，售完為止。

隨著天氣越來越熱，Mister Donut也推出7款應景的檸檬優格系列甜甜圈，包括檸檬蜜糖波堤、鄉村奶奶檸檬歐菲香、檸檬優格波堤、雙層檸檬優格歐菲香、檸檬優格醬波堤、雪白檸檬優格波堤、檸檬漾波堤等品項，單顆45～50元。同時也提供愛文芒果苺苺冰沙、愛文芒果可爾必思氣泡、蜂蜜檸檬飲、翡翠檸檬青茶等4款夏季飲品。