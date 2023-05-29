影／佳士得晚拍 2.5億台幣巴斯奇亞一分鐘落槌

佳士得（Christie's）香港於5月28日晚間在香港會議展覽中心舉辦的拍賣，由6點舉槌的「千禧後晚間拍賣」揭開序幕，接著是重頭戲「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」 ，最終由百達翡麗型號2523J北美洲地圖掐絲琺瑯腕表單一拍品壓軸。

佳士得香港所舉辦的第二場「千禧後晚間拍賣」一開始就競爭激烈，拍前就備受看好的尼古拉斯帕蒂（Nicholas Party）「靜物」，在多方競標下，最終以3,909萬5,000港元（約1.53億台幣）由線上登入的競標者得標。整場拍賣共31件拍品，總成交額達1.6億港元，項目成交率高達90.32%。

緊接著的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」，最早登場的焦點拍品之一為超現實藝術家馬格利特（René Magritte）「戀人的漫步之徑」，在熱烈競標下以超過拍前低估價兩倍的5195萬港元（約2億元台幣）成交。 傑夫昆斯（Jeff Koons）「聖心（紫紅/金色）」，為五件獨版之一，是藝術家巨型雕塑作品首度登上亞洲拍場，以6,087萬5,000港元（約2.38億台幣）高價成交；尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的「黑」立刻又以6260萬港元（約2.45億台幣）超越Jeff Koons成為本場最高價拍品。

亞洲最大回顧展才剛在香港M+落幕的藝術家草間彌生，本季表現也很強勁，曾於中國大陸巡展的2015年「花」，在多口競標下價格迅速飆升，最後在兩名買家互相爭奪下以5,845萬5,000元（約2.29億台幣）高價成交。接著上拍的紅黑色南瓜也以超過拍前高估價的4,030萬5,000港元（約1.58億台幣）成交。藝術晚拍最後一件拍品為台灣藝術家許東榮著名雕塑「三太子Nalakuvara」，以超過拍前低估價三倍多的107萬港元成交後圓滿收槌。