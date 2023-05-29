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影／佳士得晚拍 2.5億台幣巴斯奇亞一分鐘落槌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
草間彌生《花》，壓克力畫布，130.3 x 97公分，2015年作，成交價5,845萬5,000元（約2.29億台幣）。圖／佳士得提供
草間彌生《花》，壓克力畫布，130.3 x 97公分，2015年作，成交價5,845萬5,000元（約2.29億台幣）。圖／佳士得提供

佳士得（Christie's）香港於5月28日晚間在香港會議展覽中心舉辦的拍賣，由6點舉槌的「千禧後晚間拍賣」揭開序幕，接著是重頭戲「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」 ，最終由百達翡麗型號2523J北美洲地圖掐絲琺瑯腕表單一拍品壓軸。

佳士得香港所舉辦的第二場「千禧後晚間拍賣」一開始就競爭激烈，拍前就備受看好的尼古拉斯帕蒂（Nicholas Party）「靜物」，在多方競標下，最終以3,909萬5,000港元（約1.53億台幣）由線上登入的競標者得標。整場拍賣共31件拍品，總成交額達1.6億港元，項目成交率高達90.32%。

緊接著的「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」，最早登場的焦點拍品之一為超現實藝術家馬格利特（René Magritte）「戀人的漫步之徑」，在熱烈競標下以超過拍前低估價兩倍的5195萬港元（約2億元台幣）成交。 傑夫昆斯（Jeff Koons）「聖心（紫紅/金色）」，為五件獨版之一，是藝術家巨型雕塑作品首度登上亞洲拍場，以6,087萬5,000港元（約2.38億台幣）高價成交；尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的「黑」立刻又以6260萬港元（約2.45億台幣）超越Jeff Koons成為本場最高價拍品。

亞洲最大回顧展才剛在香港M+落幕的藝術家草間彌生，本季表現也很強勁，曾於中國大陸巡展的2015年「花」，在多口競標下價格迅速飆升，最後在兩名買家互相爭奪下以5,845萬5,000元（約2.29億台幣）高價成交。接著上拍的紅黑色南瓜也以超過拍前高估價的4,030萬5,000港元（約1.58億台幣）成交。藝術晚拍最後一件拍品為台灣藝術家許東榮著名雕塑「三太子Nalakuvara」，以超過拍前低估價三倍多的107萬港元成交後圓滿收槌。

「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」總成交額達7億2,571萬港元，金額成交率91.20%。壓軸登場的百達翡麗型號2523J北美洲地圖掐絲琺瑯腕表單一拍品專場，拍品別具歷史意義、匯聚藝術與機械之美，以6,662萬5000港元（約2.6億台幣）天價成交。

拍前在香港國際會議中心預展時的傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，鏡面不銹鋼、透明彩色塗料雕塑，1994-2007年作，五件獨版之一。記者孫曼／攝影
拍前在香港國際會議中心預展時的傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，鏡面不銹鋼、透明彩色塗料雕塑，1994-2007年作，五件獨版之一。記者孫曼／攝影
尚米榭巴斯奇亞《黑》，壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板，126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作，成交價6260萬港元（約2.45億台幣），為本季20/21世紀藝術晚拍最高價拍品。圖／佳士得提供
尚米榭巴斯奇亞《黑》，壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板，126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作，成交價6260萬港元（約2.45億台幣），為本季20/21世紀藝術晚拍最高價拍品。圖／佳士得提供
百達翡麗型號2523J雙表冠世界時間腕表，配北美洲地圖掐絲琺瑯表盤腕表，以6,662萬5000港元（約2.6億台幣）天價成交。圖／佳士得提供
百達翡麗型號2523J雙表冠世界時間腕表，配北美洲地圖掐絲琺瑯表盤腕表，以6,662萬5000港元（約2.6億台幣）天價成交。圖／佳士得提供
雷尼馬格利特《戀人的漫步之徑》，油彩畫布，93 x 74.3公分，1929-1930年作，以超過拍前低估價兩倍的5195萬港元（約2億元台幣）成交。圖／佳士得提供
雷尼馬格利特《戀人的漫步之徑》，油彩畫布，93 x 74.3公分，1929-1930年作，以超過拍前低估價兩倍的5195萬港元（約2億元台幣）成交。圖／佳士得提供
佳士得香港所舉辦的第二場「千禧後晚間拍賣」，由尼古拉斯帕蒂《靜物》領銜，最終以3,909萬5,000港元（約1.53億台幣）由線上登入的競標者得標。圖／佳士得提供
佳士得香港所舉辦的第二場「千禧後晚間拍賣」，由尼古拉斯帕蒂《靜物》領銜，最終以3,909萬5,000港元（約1.53億台幣）由線上登入的競標者得標。圖／佳士得提供
傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，鏡面不銹鋼、透明彩色塗料雕塑，1994-2007年作，五件獨版之一，成交價6,087萬5,000港元（約2.38億台幣），為本季20/21世紀藝術晚拍第二高價拍品。圖／佳士得提供
傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，鏡面不銹鋼、透明彩色塗料雕塑，1994-2007年作，五件獨版之一，成交價6,087萬5,000港元（約2.38億台幣），為本季20/21世紀藝術晚拍第二高價拍品。圖／佳士得提供
拍前在香港國際會議中心預展時的尚米榭巴斯奇亞《黑》，壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板，126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作。
拍前在香港國際會議中心預展時的尚米榭巴斯奇亞《黑》，壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板，126.4 x 92.7 x 29.2 公分，1986年作。

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