首創跨境集點 日本Bic camera買東西也能集OPEN POINT

搶攻出國旅遊商機，跨境集點讓你越玩回饋賺越多！7-ELEVEN首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」全新服務，首波結盟日本三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing, Inc.」經營的Ponta點數生態圈，正式啟動OPEN POINT生態圈跨境會員服務平台。

自5月31日起，只要到日本出遊前，開啟OPEN POINT APP於「我的常用功能」點選「旅遊集點護照」開啟跨境旅遊集點護照功能，完成日本Ponta會員卡綁定即可享有跨境會員服務，到日本超過28萬個Ponta合作據點購物，結帳前出示OPEN POINT APP內Ponta會員條碼，嗶一下可即時累積日本Ponta點數、也可折抵消費，不定期提供日本指定通路優惠券，還能24小時零時差透過OPEN POINT APP將日本Ponta點數即時轉匯成OPEN POINT點數在台使用，海外消費也不浪費集點回饋，同時也解決日本旅遊剩餘點數返台無法使用的痛點。

Ponta生態圈在日本擁有逾1億會員、合作品牌數逾百家、特約商店逾數十萬間，其中台灣旅客最愛遊逛的Bic camera、 Life超市等皆有加入此次合作，台灣旅客完成OPEN POINT APP跨境旅遊集點護照功能綁定Ponta會員帳戶，開啟OPEN POINT APP在日本指定通路消費可累、兌點，集滿4點即可轉匯成1點OPEN POINT返台使用，未來日本Ponta會員來台旅遊消費將同享專屬服務，打造全球難得一見的跨境雙向會員服務平台，同時也促進台日觀光。