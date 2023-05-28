端午送禮新選擇 宜睿智慧首推「Uber通用券」海外也能用

疫情的催化下，不只電子支付大大盛行，自用、送禮兩相宜的電子票券也成為消費主流之一，用來當作行銷禮贈和員工福利更是方便又實用的新選擇。Uber企業版與全球電子票券專家Edenred宜睿智慧宣布首度合作推出「Uber通用券」，企業或是個人可從「好禮即享券」和「點數兌換」專區購買或兌換，靈活使用於Uber App叫車或Uber Eats App外送需求。

購買票券的企業可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布國內外市場，都能輕鬆享有員工福利，而拿到「Uber通用券」電子票券連結或兌換碼的民眾也可以輕鬆載入自己的Uber或Uber Eats App帳號，並且可使用於Uber或Uber Eats全球營運市場，隨時滿足在國內外的交通、餐飲、生鮮日用外送的需求，Uber通用券還會幫用戶以當地幣值匯率顯示可抵用的金額。而一般民眾現在也可以在Edenred「點數兌換」專區，使用與Edenred配合的信用卡點數兌換或購買「Uber通用券」使用，輕鬆享受無紙化綠色消費。