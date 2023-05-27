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為台日文學交流開拓新時代...作家林文月辭世 文化部哀悼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
日本交流協會台北事務所代表沼田幹夫（右）2014年11月授勳給林文月（左）。圖/中央社提供
日本交流協會台北事務所代表沼田幹夫（右）2014年11月授勳給林文月（左）。圖/中央社提供

作家林文月昨（26）日離世，享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示，林文月女士畢生致力創作、翻譯與學術研究，其譯作為台日文學交流開拓新時代，散文與學術成就亦蔚為典範，其過世為台灣文壇一大憾事。

林文月，1933年生，國立台灣大學中文系碩士。1969年赴日本京都大學人文科學研究所研究比較文學。曾任台灣大學中文系教授，美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。著作跨及論述、散文與傳記，譯作包括「源氏物語」、「枕草子」、「和泉式部日記」，其中耗費5年於「中外文學」登載翻譯的「源氏物語」，為台灣日本古典文學翻譯經典。

林文月另著有「謝靈運及其詩」、「青山青史」、「京都一年」、「讀中文系的人」、「飲膳札記」等，尤其「飲膳札記」一書記錄其在家宴請文壇朋友最經典的19道菜及與師友的相處，寫日常也記錄了文人風華與生活智慧，是台灣飲食文學先驅之一。其亦將多部世界經典文學改寫為兒童文學，包括「茶花女」、「小婦人」、「基度山恩仇記」等。

文化部指，林文月女士文字婉約清暢，淡雅純厚，白先勇稱其散文「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」文學及學術成就斐然，曾獲行政院文化獎、國家文藝獎、中興文藝獎章、吳魯芹散文獎等；亦曾於2013年獲日本人間文化研究機構頒發第3回日本研究功勞賞。

日本 文化部 台灣大學

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