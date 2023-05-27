屏東縣長周春米率隊赴日拓銷農特產 愛文芒果深受喜愛半小時內完售

為行銷屏東芒果、鳳梨及香蕉，縣長周春米率縣府團隊赴東京，昨天下午於東急百貨吉祥寺店搶得先機，駐日大使謝長廷也特別現身力挺，現場買況相當熱絡，屏東愛文芒果不到半小時就銷售一空，會後東急百貨店更提出對屏東農產品洽談訂單的高度興趣，除期望將屏東農產品帶入百貨超市通路銷售外，也力挺屏東愛文芒果前進日本東京。

縣長周春米今天上午前往日本零售業最悠久的Nissin World Delicatessen拜會參訪，向店長推薦屏東芒果及鳳梨，她說，Nissin World Delicatessen超市為外國youtuber時常消費且推薦日本最好買的超市，後續將由貿易商進行後續洽談，下午在Summit Store東中野店進行屏東農產品拓銷活動，加強拓銷力道，進軍百貨通路及連鎖超市。

她表示，今年搶先將第一批的屏東愛文芒果空運送至日本後，即鎖定東急百貨超市辦理首場推廣拓銷活動，開賣屏東愛文芒果前，已吸引不少日本民眾聚集，對於開賣後不到半小時即銷售一空，並獲得當地居民及旅居日本的華僑喜愛及支持，感到相當興奮。

她指出，活動現場除將屏東農特產品一次推薦給日本消費者，也向日本消費者展示百分之百完全不添加水的愛文芒果果乾、鳳梨果乾及蓮霧加工品，她提到，由於蓮霧鮮果因檢疫規定尚未開放輸日，透過此次推薦會，推廣蓮霧加工品，歡迎12月到2月的蓮霧產季來台灣品嚐蓮霧清甜爽脆的滋味。