把脈輪「穿」上腳？七彩寶石加持 這高跟鞋很「靈性」

心靈、心性領域已在近年成為顯學，連帶讓古印度的「脈輪」也受到瑜珈、冥想領域的不同愛好人士關心。義大利高級鞋履品牌Gianvito Rossi因而從「脈輪（Chakra）」得到啟發，結合多種彩色礦石或半寶石，打造出腳上的輕快能量，活躍而高彩。

Shanti系列以經典的「羅馬鞋」為靈感，延續品牌具辨視度的「GR」Ribbon 金屬釦飾，勾勒出女性纖細的腳部線條；不僅如此， Gianvito Rossi再採用了玉石、蛋白石、綠松石、紫水晶、虎眼石...進而模仿「脈輪」中的七彩顏色，並帶來像是好運、希望、成功、智慧與勇氣的能量聯想。

不僅如此Gianvito Rossi的2023春夏新品再包含Rosie緞帶高跟涼鞋、Lena 45高跟涼鞋、Metropolis 70高跟涼鞋與Jaipur Sandal高跟鞋等多款單品，透過透明的PVC材質或是復古的緞帶、祖母綠形切割的大塊水晶，帶來清澈或如寶石般的彩色視覺，為晚宴派對或舞會時刻，更添歡樂能量。