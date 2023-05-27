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睡衣、運動、西裝⋯今天想選哪款金宇彬？帥炸新照曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
三種風格的金宇彬，喜歡哪一款？圖／Jo Malone London提供
三種風格的金宇彬，喜歡哪一款？圖／Jo Malone London提供

近期主演Netflix新劇「末日騎士」受到熱烈討論的韓星金宇彬，自從罹患癌症之後復出，一整個人氣持續飆漲，他也是Jo Malone London的品牌大使，近期針對畢業季到來，一系列金宇彬的新照片全面曝光，到底今天該選哪款金宇彬呢？

選在畢業季前夕，Jo Malone London找來金宇彬拍攝三種截然不同的形象新照，也象徵著每個人準備走出校園，踏入職場時，都各有各自的發展，而在踏入社會後，更得學習各項禮儀。其中讓身上有種讓人舒服的味道，不僅能代表個人風格，更是一種獨特的識別。

金宇彬穿上自然的運動服，就是搭配鼠尾草與海鹽香氣，呈現出一種清爽迷人的味道，也彷彿來到海邊散步，充滿著木本香氣，呈現出一個人的活力。

而穿著睡衣迎接的每個早上，就是要來場儀式感，可以使用鼠尾草與海鹽潔膚露創造沐浴儀式感，還能保濕肌膚，之後再以青檸羅勒與柑橘潤膚乳保濕肌膚，打造出完美的個人形象。

若要呈現出信賴感，金宇彬就穿上帥氣的西裝，可以搭配絲柏與葡萄藤芳醇香水，有種薰苔木質香調，創造出優雅且沈穩的氣質，還能迅速提升別人的好感度，也是畢業生的首選。

清爽木質調的代表香氣為鼠尾草與海鹽香水，最適合簡單純粹又獨樹一格的你。圖／Jo Malone London提供
清爽木質調的代表香氣為鼠尾草與海鹽香水，最適合簡單純粹又獨樹一格的你。圖／Jo Malone London提供
創造專屬自己的「解憂儀式感」，以Jo Malone London沐浴與身體系列打理自己並散發自然療癒香氣。圖／Jo Malone London提供
創造專屬自己的「解憂儀式感」，以Jo Malone London沐浴與身體系列打理自己並散發自然療癒香氣。圖／Jo Malone London提供
在重要時刻穿上溫暖沉穩的Jo Malone London頂級芳醇香水系列絲柏與葡萄藤芳醇香水，開啟迷人又幹練的氣場。圖／Jo Malone London提供
在重要時刻穿上溫暖沉穩的Jo Malone London頂級芳醇香水系列絲柏與葡萄藤芳醇香水，開啟迷人又幹練的氣場。圖／Jo Malone London提供
金宇彬以Jo Malone London標誌性的奶油色禮盒獻上傳遞專屬心意和感謝。圖／Jo Malone London提供
金宇彬以Jo Malone London標誌性的奶油色禮盒獻上傳遞專屬心意和感謝。圖／Jo Malone London提供
清爽木質調的代表香氣為鼠尾草與海鹽香水，最適合簡單純粹又獨樹一格的你。圖／Jo Malone London提供
清爽木質調的代表香氣為鼠尾草與海鹽香水，最適合簡單純粹又獨樹一格的你。圖／Jo Malone London提供

味道 柑橘 金宇彬 西裝

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