睡衣、運動、西裝⋯今天想選哪款金宇彬？帥炸新照曝光

近期主演Netflix新劇「末日騎士」受到熱烈討論的韓星金宇彬，自從罹患癌症之後復出，一整個人氣持續飆漲，他也是Jo Malone London的品牌大使，近期針對畢業季到來，一系列金宇彬的新照片全面曝光，到底今天該選哪款金宇彬呢？

選在畢業季前夕，Jo Malone London找來金宇彬拍攝三種截然不同的形象新照，也象徵著每個人準備走出校園，踏入職場時，都各有各自的發展，而在踏入社會後，更得學習各項禮儀。其中讓身上有種讓人舒服的味道，不僅能代表個人風格，更是一種獨特的識別。

金宇彬穿上自然的運動服，就是搭配鼠尾草與海鹽香氣，呈現出一種清爽迷人的味道，也彷彿來到海邊散步，充滿著木本香氣，呈現出一個人的活力。

而穿著睡衣迎接的每個早上，就是要來場儀式感，可以使用鼠尾草與海鹽潔膚露創造沐浴儀式感，還能保濕肌膚，之後再以青檸羅勒與柑橘潤膚乳保濕肌膚，打造出完美的個人形象。